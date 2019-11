Slovenskom sa šíri skvelá výzva: Ľudia chystajú vianočné darčeky pre osamelých seniorov

Klaudia Fiolová

Vďaka všetkým dobrým ľudom vlani kamarátky Janka a Silvia obdarovali až 688 ľudí a potešili tak nič netušiacich ľudí, pre ktorých to bol možno jediný darček, ktorý vlani pod stromčekom našli.

Každá maličkosť poteší seniorov — Foto: Facebook/Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, Ilustračná foto: TASR

BRATISLAVA 28. novembra - Iniciátorka myšlienky je Janka Galatová, ktorá založila skupinu a oslovila svojich známych, aby sa zapojili do zbierky darčekov pre seniorov v domovoch dôchodcov. Vďaka všetkým dobrým ľudom vlani obdarovali až 688 ľudí a potešili tak nič netušiacich ľudí, pre ktorých to bol možno jediný darček ktorý vlani pod stromčekom našli. Aj v tomto roku pokračujú v tejto iniciatíve a napĺňajú krabičku od topánok láskou.

Prečo ste sa rozhodli zorganizovať zbierku pre seniorov v domove dôchodcov? Odkiaľ prišiel nápad?

Iniciátorkou myšlienky bola Janka Galatová. Inšpirovala sa spomienkou na jedno dievčatko, ktoré videla v zahraničí niesť krabicu od topánok s hračkami a následne počula o zbierke pre deti zo sociálne slabších rodín, ktorú organizovala cirkev v kostole. Po smutných skúsenostiach z pravidelných návštev ťažko chorej mamy v nemocnici, kde často videla starých ľudí, ktorých vôbec nikto po celé týždne nenavštevoval, sa rozhodla skúsiť potešiť 30 seniorov v domove dôchodcov a založila skupinu na Facebooku. Tá sa ale rozrástla aj vďaka mojej pomoci a pomoci ďalších 2 dobrovoľníčok, Veroniky Slnekovej a Eriky Slamkovej do takých rozmerov, že sme nakoniec vlani obdarovali až 688 ľudí. Medzi nimi boli aj ženy s deťmi v krízových centrách, ľudia bez domova, ale v prevažnej väčšine išlo o seniorov v domovoch dôchodcov.

Zbierku organizujete už druhý rok. Čím sa líši od minulého roka?

Vlani sme sa poučili z prvotných chýb a tento rok sme chceli podvedomie o zbierke ešte viac rozšíriť a najmä zapojiť viac ľudí, viac zariadení, na to sme však potrebovali vymyslieť systém. Určili sme si nový cieľ, vyzbierať 1000 krabičiek, no zrazu naša výzva nabrala také obrátky, o ktorých by sme ani vo sne nesnívali. Myslím si, že sme pre ľudí vytvorili akýsi jednoduchý vzorec, poskytli im materiály, a kolektívne si pomáhame zdieľaním letáčika po sociálnych sieťach s referenciou na všetky kontaktné osoby po celom Slovensku. Každá kontaktná osoba má jasné pokyny a našu podporu. Sme si vzájomnou oporou a takto to všetci zvládame.

Čo môžu ľudia darovať?

Názov výzvy znie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" a myslím si, že to sa nám aj naozaj darí napĺňať - ľudia sa namiesto finančného príspevku v našom prípade musia na chvíľu pozastaviť, zamyslieť sa nad tým, čo by potešilo babku alebo dedka v takomto zariadení - a podľa toho a podľa našich inštrukcií napĺňajú svoje krabičky. Okrem slaných, sladkých maškŕt by v každej krabičke malo byť niečo, čo zahreje zvonka, ako napr. šál/rukavice, niečo, čo zahreje zvnútra, napr. čaj, káva, ďalej by nemala chýbať nejaká drogéria, lebo tá sa vždy zíde a nakoniec to najdôležitejšie - kúsok srdca, láskavý pozdrav, kresbičky od detí, ručne robené predmety, medovníčky a pod. Dostávame od ľudí nespočetné množstvo spätnej väzby, ako sa pri plnení krabičiek samy naplnili láskou, a ako sa už teraz tešia, že niekomu vyčaria úsmev. Na úrovni jednotlivca je to možno malý skutok, ale čarovná sila jednej krabičky je neuveriteľná a sila všetkých krabičiek dokopy ani nehovorím. Na konci sa krabičky starostlivo zabalia do darčekového papiera - zvlášť spodok a vrch, aby sme ich mohli otvoriť a z bezpečnostných dôvodov skontrolovať. Dopĺňame aj osobný pozdrav od detí zo zapojených MŠ a ZŠ. Prípadne sa uistiť, že každá krabica je približne rovnomerne plná.

Čo by najviac seniorov potešilo (možno ani nie materiálne dary)?

Títo starí ľudia sú ako nekonečná studňa príbehov a múdrostí, často sa však nemajú s kým ani len porozprávať alebo si zahrať pexeso a karty. Návštevy v domovoch dôchodcov by mali byť minimálne v spolupráci s miestnymi školami a škôlkami zorganizované viackrát do roka, nielen keď idú sviatky. Deti sa tak učia úcte k starším a naučia sa pomáhať iným v núdzi už v ranom veku.

Odkedy dokedy prebieha zbierka?

Tento rok sme začínali výzvu 2.11. a zbierame do 2.12., aby sme stihli balíčky prerozdeliť, nachystať, odovzdať a prípadne vyriešiť logistiku presunu. V Bratislave sa do zbierky zapájajú aj firmy, ktoré nám prinesú balíčky a my sa uistíme, že sa každý jeden z nich dostane na správne miesto podľa potreby. Aktuálne zbierame takmer 5000 krabíc a to číslo nás teší.

Kde môžu ľudia odniesť darované veci?

Krabičky zbierajú naše kontaktné osoby, sú v rôznych regiónoch Slovenska, celý zoznam nájdete na bit.ly/kolkolasky V zbierke však určite budeme pokračovať aj o rok a budeme sa snažiť zapojiť ešte viac domovov a za cieľ si dať 5-ciferné číslo.