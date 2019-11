Keď muž stratil v snehu počas túry obrúčku, myslel si, že už ju nikdy nenájde. Dvojica turistov ho poriadne prekvapila

TASR

S odvolaním sa na správy miestnych médií o tom v stredu informovala agentúra AP

Bill Giguere s prsteňom — Foto: TASR/AP

Manchester 27. novembra (TASR) - Dvojici turistov sa podarilo pomocou detektoru kovov objaviť na vyše 1200-metrovom zasneženom kopci v americkom štáte New Hampshire svadobný prsteň istého muža, ktorý ich po strate obrúčky požiadal o pomoc. S odvolaním sa na správy miestnych médií o tom v stredu informovala agentúra AP.

Bill Giguere žijúci v americkom štáte Massachusetts stratil nedávno, počas túry na hore Mount Hancock v štáte New Hampshire, svoj zlatý svadobný prsteň, ktorý nosil na prste uplynulé tri roky. So žiadosťou o pomoc pri jeho hľadaní sa následne obrátil na turistický spolok, informovala miestna televízna stanica WMUR-TV.

Na jeho žiadosť zareagoval turista Tom Gately, ktorý však vyjadril pochybnosti, či sa mu na približne 16-kilometrovej túre prsteň podarí nájsť. Na pomoc si prizval ďalšieho turistu Brendana Cheevera, pričom na túru vyrazili aj s detektorom kovov.

Giguere im vopred ešte povedal, že prsteň s najväčšou pravdepodobnosťou stratil na mieste, kde si prezliekal rukavice. „Zapípalo to a on povedal niečo ako: Myslím, že som to našiel... začal sa hrabať v snehu. A tam to bolo!" opísal pátranie Cheever.