TASR

Dnes o 07:53 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NBA: Davis hviezdil pri triumfe Lakers, Toronto pokračuje vo víťaznom ťažení

Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na štvrtok v NBA na palubovke New Orleans Pelicans 114:110.

Jrue Holiday (11) sleduje Anthony Davisa z tímu Los Angeles Lakers, ako smečuje loptu do koša — Foto: TASR/AP

New York 28. novembra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na štvrtok v NBA na palubovke New Orleans Pelicans 114:110. K triumfu ich doviedol Anthony Davis so 41 bodmi, sekundoval mu LeBron James, ktorý k 29 bodom pridal 11 asistencií.

Lakers triumfovali deviatykrát za sebou a s bilanciou 16-2 sú na čele Západnej konferencie i celej súťaže. Úradujúci šampióni Toronto Raptors doma zdolali New York Knicks hladko 126:98 a pripísali si piate víťazstvo v sérii.