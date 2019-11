TASR

Liga majstrov: Lipsko po skvelom závere do premiérového osemfinále, v stredu i postup Barcelony

Futbalisti FC Barcelona a RB Lipsko postúpili v stredu do osemfinále Ligy majstrov 2019/2020.

Emil Forsberg (Lipsko) sa so spoluhráčmi raduje z gólu na 2:2 — Foto: TASR/AP

Bratislava 27. novembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona a RB Lipsko postúpili v stredu do osemfinále Ligy majstrov 2019/2020. Úradujúci španielsky šampión triumfoval v domácom stretnutí 5. kola nad Borussiou Dortmund 3:1 a na čele F-skupiny si vypracoval štvorbodový náskok pred svojím súperom. Nemeckému klubu z Lipska postačila domáca remíza s Benficou Lisabon 2:2.

Katalánci rozhodli už v prvom polčase. Skóre otvoril v 29. minúte Luis Suarez, o štyri minúty neskôr pridal druhý gól Lionel Messi. Po zmene strán zvýšil stav Antoine Griezmann, Dortmund už iba skorigoval, keď skóroval Jadon Sancho. Víťazstvom si Barcelončania zabezpečili aj prvenstvo v tabuľke.

Inter vyhral na pôde Slavie

V ďalšom zápase tejto skupiny prehrala Slavia Praha na vlastnom štadióne s Interom Miláno 1:3. Celý duel v drese hostí absolvoval slovenský stopér Milan Škriniar. Milánčania sa dostali do vedenia v 19. minúte gólom Lautara Martineza. Dôležité okamihy sa udali po vyše polhodine hry, za Inter síce najprv skóroval Romelu Lukaku, ale hlavný rozhodca Szymon Marciniak z Poľska išiel preskúmať na videu predchádzajúcu situáciu na opačnom konci ihriska.

Po porade s VAR odvolal gól a nariadil jedenástku v prospech Slavie za faul na Petra Olayinku, ktorú premenil domáci kapitán Tomáš Souček. Lukaku však v 81. minúte zariadil trojbodový zisk pre Inter a v závere pridal poistku dvojgólový Martinez. Slavia sa nedočkala prvých bodov v domácom prostredí a skončí posledná.

Hrdinom Lipska Forsberg

SSC Neapol mieril do play off na pôde FC Liverpool po vedúcom zásahu Driesa Mertensa z 21. minúty, no vo farbách obhajcu trofeje vyrovnal na konečných 1:1 po viac než hodine hry Dejan Lovren. Salzburg uspel na pôde Genku 4:1 a udržal sa v postupovom boji, v strede poľa domácich hral slovenský reprezentant Patrik Hrošovský do 59. minúty. Belgický zástupca určite obsadí štvrté miesto.

Lipsko prehrávalo na vlastnom ihrisku s Benficou Lisabon o dva góly, ale jeho hrdinom sa stal Emil Forsberg. V 89. minúte znížil z jedenástky a v nadstavenom čase sa postaral o remízu 2:2, ktorá domácim stačila na premiérový postup.

Šancu si udržal Zenit Petrohrad, v domácom stretnutí G-skupiny zdolal Olympique Lyon 2:0 zásluhou gólov Arťoma Dziubu a Magomeda Ozdojeva. V tabuľke sa bodovo dotiahol na hostí, ktorí mohli sláviť istotu jarnej účasti v prípade svojho víťazstva. Slovenský krídelník Róbert Mak presedel zápas na lavičke náhradníkov domácich.

Zamotaná skupina H

V H-skupine sa FC Valencia a FC Chelsea rozišli zmierlivo 2:2. Na vedúci zásah domáceho Carlosa Solera odpovedal ešte do prestávky Mateo Kovačič. Londýnčania sa dostali do vedenia v 50. minúte vďaka Christianovi Pulišičovi a neskôr nepremenil jedenástku Daniel Parejo.

Valencii sa však napriek tomu podarilo vyrovnať, v 82. minúte sa presadil Daniel Wass. Oba tímy mohli prípadným víťazstvom spečatiť svoj postup. Ajax Amsterdam vyhral na trávniku Lille 2:0 a dostal sa na čelo tabuľky.