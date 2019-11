TASR

Dnes o 15:33 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Sebastien Ogier bude pokračovať v kariére v Toyote

Spoločnosť v tíme mu budú robiť Elfyn Evans a Kalle Rovanperä.

Sébastien Ogier — Foto: TASR/AP

Jyväskylä 27. novembra (TASR) - Šesťnásobný majster sveta v rely Sebastien Ogier bude pokračovať v tíme Toyota Gazoo Racing. Tridsaťpäťročný Francúz po uplynulej sezóne opustil Citroen, ktorý následne ukončil pôsobenie v seriáli WRC.

Spoločnosť v tíme mu budú robiť Elfyn Evans a Kalle Rovanperä. „Poznáme kvalitu Sebastiena a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. Myslím si, že ak sme dokázali pritiahnuť takého jazdca ukazuje, akú kvalitu má naša organizáciu," uviedol riaditeľ Toyoty Tommi Mäkinen na oficiálnom webe WRC.

Ogier zvažoval príchod do Toyoty už pred troma rokmi, keď sa tím po sedemnástich rokoch vrátil do kolotoča WRC. „Rozprávali sme sa už predtým, ale nedohodli sme sa. O tom som radšej, že môžem spojiť moje meno so tak prestížnou značkou akou je Toyota, rovnako sa teším na spoluprácu s mojím idolom Tommim Mäkinenom," povedal Ogier.