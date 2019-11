Dobré noviny

Nenechajte vtáčiky cez zimu zmrznúť. Ľahký spôsob, ako im zachránite život aj vy

Slováci už pripravujú na zimu. No, kým ľudia vedia čo robiť, zvieratká to majú ťažšie. Napríklad také vtáčiky, ktorým treba trochu pomôcť.

Ilustračné foto. — Foto: Facebook/Záchrana chránených zvierat

BRATISLAVA 27. november - Avizovaná zima, ktorú prinesú nasledujúce dni, zrejme podporí takzvanú papučovú kultúru. Milovníci zvieratiek však na ne nezanevrú ani počas týchto extrémne chladných dní, a teraz nemáme na mysli len psičkárov.

Veľa ľuďom záleží aj na vtáčikoch, a tak aktuálne vzrástol záujem o to, ako im počas mrazov zachrániť život. Vtáčiky to majú cez zimu, najmä počas takýchto krutých mrazov, pomerne ťažké, no, našťastie, stále sa nájde dosť dobrých ľudí, ktorí im radi pomôžu, a to dokonca aj na balkónoch v panelákoch. Ak vám teda na osude malých operencov v zime záleží, mali by ste dodržať pár zásad.

Slováci pomáhajú pravidelne

„Až 80% tohtoročných mláďat sýkoriek neprežije zimu. V mrazoch potrebujú dostatok olejnatej potravy na to, aby prežili, takže ak chcete pomôcť, toto je čas na slnečnicu, surový neslaný loj alebo vlašské orechy, tie sú úplne najobľúbenejšie. Pre drozdíkov hoďte pod strom prekrojené jablko alebo aspoň ohryzok. Je to pre ne rýchly zdroj energie a tekutín,“ znie varovanie v rámci facebookovej skupiny Záchrana chránených zvierat.

Pod výzvou sa následne utešene rozmohli komentáre, potvrdzujúce, že Slováci chcú vtáčikom skutočne počas chladných mesiacov pomôcť, ba až zachrániť život. Niektorí z nich tak už robia dlhé roky a pravidelne.

Najviac sa azda rozmohla debata o tom, či vtáčikom pripraviť aj vodu, alebo nie. V tomto ale nemajú úplne jasno ani admini spomínanej skupiny, ktorí preto odporúčajú namiesto vody pripraviť jablká. Argumenty proti vode totiž znejú tak, že vtáčiky sa do nej môžu ponoriť, no kvôli následnému chladu môžu potom dostať zápal pľúc a uhynúť. Poniektorí preto odporúčajú pripraviť vodu tak, aby sa do nej nemohli operenci ponoriť.