Duda a Pekarík majú nového trénera, Hertha potvrdila Klinsmanna

Informoval o tom klub v stredu na svojom oficiálnom webe.

Na archívnej snímke z 19. novembra 2013 Jürgen Klinsmann — Foto: TASR/AP

Berlín 27. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti Ondrej Duda a Peter Pekarík majú nového trénera. Anteho Čoviča na lavičke Herthy Berlín nahradil Jürgen Klinsmann. Informoval o tom klub v stredu na svojom oficiálnom webe.

Klinsmann povedie mužstvo do konca tejto sezóny, podľa periodika Bild mu bude asistovať bývalý tréner Werderu Brémy Alexander Nouri. Čovič pôsobil na lavičke A-mužstva Herthy od júla tohto roka. Nevyšiel mu však vstup do sezóny, keď Berlínčania figurujú s 11 bodmi až na 15. mieste v tabuľke a od pásma zostupu ich delí iba skóre.

„Naše výkony a výsledky nás priviedli k tomuto riešeniu. Samozrejme, bolí ma to, ale Hertha je pre mňa viac ako zamestnávateľ a verím, že jej zmena pomôže," povedal Čovič na webe Herthy Berlín.

Päťdesiatpäťročný Klinsmann sa preslávil najmä ako reprezentačný tréner. V rokoch 2004-2006 viedol Nemecko, ktoré doviedol v roku 2006 na 3. miesto na domácich MS. Pred ročníkom 2008/2009 prevzal lavičku Bayernu Mníchov, no vydržal iba do apríla 2009. V období 2011-2016 trénoval Američanov. Do Herthy prišiel v novembri pôvodne ako poradca v dozornej rade.