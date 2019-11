TASR

Dnes o 14:15 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Nová predsedníčka Európskej komisie chce dať bilióny eur na boj proti zmenám klímy

Uviedla to v stredu dopoludnia pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová (vpravo) si preberá dokument od prezidenta Európskeho parlamentu Davida Sassoliho na pôde EP v Štrasburgu — Foto: TASR/AP

Brusel 27. novembra (TASR) - Predsedníčka nastupujúcej Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová je pripravená riešiť „existenčnú otázku", akou je boj proti klimatickým zmenám. Uviedla to v stredu dopoludnia pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.

Europoslanci budú na obed hlasovať o dôvere jej kabinetu, ktorý bude mať na starosti legislatívne smerovanie EÚ do konca roku 2024. Von der Leyenová v pléne EP naznačila, že ambiciózny program novej eurokomisie, ktorá začne úradovať od 1. decembra, sa zameria na boj proti zmenám klímy.

Za týmto účelom bolo vytvorené portfólium s názvom „Európsky ekologický dohovor", ktorému bude šéfovať výkonný podpredseda EK Frans Timmermans. Podľa jej slov by EÚ mala byť aj byť aj naďalej svetovým lídrom pri nastoľovaní opatrení, ktoré zmierňujú dopady klimatických zmien.

„Zmena podnebia sa týka nás všetkých. Máme povinnosť konať a máme tú silu byť lídrami," zdôraznila pred poslancami EP. Spresnila, že jej cieľom je predložiť komplexný akčný plán už v rámci prvých 100 dní úradovania eurokomisie.

Politička pôvodom z Nemecka deň pred hlasovaním o dôvere v europarlamente v rozhovore pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung uviedla, že jej plánom je preinvestovať do roku 2030 približne tri bilióny eur v prospech opatrení pre ochranu klímy. Tento krok vníma ako potrebný na to, aby EÚ mohla splniť svoj cieľ stať sa bezuhlíkovou ekonomikou do roku 2050.

Téma uhlíkovej neutrality Európy sa stala silným prvkom politických debát na celoeurópskej úrovni a budú o nej rokovať aj hlavy vlád a štátov na decembrovom summite EÚ (12.-13.12.).

Podľa jej plánov by tretina investícií - jeden bilión eur - mala pochádzať z rozpočtu EÚ a zvyšok zabezpečí Európska investičná banka (EIB), členské štáty EÚ a súkromný sektor. V rozhovore pre uvedený denník priznala, že aspoň polovica rozpočtu EÚ by sa mala zamerať na projekty a programy v prospech ochrany klímy a Únia by mala každoročne preinvestovať na tieto účely 100 miliárd eur.

V oblasti migrácie von der Leyenová naznačila, že EÚ musí reformovať svoj súčasný azylový systém a posilniť vonkajšie hranice Únie. „Migrácia nezmizne, bude tu stále," opísala situáciu a na príklade 39 udusených vietnamských migrantov nájdených v októbri v nákladnom aute v Británii poukázala na utrpenie utečencov, ktorí riskujú svoje životy v snahe zabezpečiť si lepší život.

Pred europoslancami uviedla, že migranti, ktorí zostávajú v Európe, by mali byť integrovaní do spoločnosti, zároveň však tí, ktorí nemajú právo na azyl, by mali byť vrátení do svojich domovských krajín.