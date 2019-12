Klaudia Fiolová

Dnes o 13:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Česi zachránili už viac ako 23-tisíc porcií jedla: Vďaka aplikácii, s ktorou nakúpite o tretinu lacnejšie

Táto aplikácia a Facebook stránka umožní ľuďom, aby nakúpili kvalitné jedlo za výrazne lacnejšiu cenu na konci dňa. Reštaurácie tak chcú zabrániť plytvaniu nadbytočných porcií.

Zakladatelia projektu — Foto: Archív: Team Nesnezeno

BRATISLAVA 1. decembra - Zakladatelia projektu Nesnězeno sú Michaela Gregorová a Jakub Henni. Práve oni našli spôsob, ako skončiť s vyhadzovaním kvalitného jedla, ktoré zostáva v podnikoch a reštauráciách na konci dňa. Vďaka aplikácii, ktorú vyvinuli, si môžu ľudia nakúpiť chutné jedlá až o tretinu lacnejšie nielen v Česku, ale už aj na Slovensku.

Ako dlho funguje vaša aplikácia v Česku?

Projekt funguje rok. Najprv sa prebytočné porcie uverejňovali na Facebookovej stránke, ktorá slúžila k overeniu zámeru. V priebehu piatich mesiacov sa zachránilo viac než 6000 porcií jedla a teraz už fungujeme viac ako pol roka v mobilnej aplikácii.

Aké máte výsledky?

V Českej republike sa už zapojilo viac než 300 podnikov v 5 mestách: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc a České Budejovice. Vďaka našim 61 190 záchranárom, ktorí používajú aplikáciu, sa zabránilo vyhodeniu vyše 23 700 porcií kvalitného jedla. Sme veľmi radi za výhru „ekologického oscara”, kde tisícky hlasov rozhodli o nás ako absolútnom víťazovi v našej kategórii. Vďaka tomu sme vyhrali elektromobil, z ktorého urobíme záchranku dobrôt, aby žiadne jedlo nevyšlo nazmar.

Prečo ste sa rozhodli priniesť aplikáciu aj na Slovensko?

Pred niekoľkými mesiacmi sa nám ozval Daniel Miške zo Slovenska, ktorému sa projekt páčil a poznal tento koncept z Dánska, kde on sám používal aplikáciu s názvom Too Good To Go. Dohodli sme sa s ním na spolupráci a teraz sa zameriavame na rozbehnutie projektu na Slovensku. Založili sme Facebook stránku, kde bratislavské podniky pridávajú svoje zlacnené nadbytočné dobroty.

Ako aplikácia funguje?

Na Slovensku fungujeme zatiaľ cez Facebookovú stránku, ale postupne sa ponuka presunie do aplikácie, ktorá už funguje v Českej republike. Táto aplikácia funguje pomocou interaktívnej mapy, kde môžete vidieť podniky vo vašom okolí, ktoré počas dňa nestihli predať všetko jedlo, napríklad obedové menu, zákusky, nápoje a iný tovar. Priamo v aplikácii si môžete kúpiť minimálne o tretinu zlacnenú porciu a prísť si ju vyzdvihnúť do podniku. Týka sa to len kvalitného jedla z daného dňa.

Ktoré podniky na Slovensku sa už zapojili?

Na začiatok sa zameriavame na Bratislavu, kde sa k nám pridali podniky ako Kramárska Tankovňa, Buddies, Klubovňa Misia, Raw snack, Will Salas, Subway, Malý Princ, Cyrus reštaurácia, Urban Coffee. S ďalšími, ktoré prejavili záujem, sa máme ešte stretnúť v najbližších dňoch. Postupne by sme radi rozšírili ponuku aj do okolitých miest.



Odkedy bude aplikácia u nás fungovať?

Facebook stránka so zľavnenými ponukami podnikov už funguje a aplikáciu plánujeme spustiť budúci rok. Momentálne je pre nás dôležité vybudovanie komunity podnikov a fanúšikov v Bratislave, ktorí chcú pomôcť so zachraňovaním jedla.