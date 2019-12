Psychologička: Mať pod stromčekom hračkárstvo je nezmysel. Deti treba naučiť len jednej veci

Dominika Dobrocká

Deťom veľa darčekov netreba, je potrebné sa im venovať. Viac o tejto téme prezradila psychologička Gabriela Herényiová.

BRATISLAVA 1. decembra - Vianoce sa neúprosne blížia a s nimi aj veľké upratovanie, vypekanie a najmä nakupovanie darčekov. Tú poslednú časť však mali na starosť naši najmenší. Tí totiž už pred niekoľkými týždňami písali listy tomu najpovolanejšiemu. „Listy Ježiškovi sú dôležitou súčasťou prípravy na Vianoce. Jednak rodičia vedia o túžbach svojich detí a jednak môžu korigovať trošku ten zoznam. Vysvetliť na čo máme a na čo nemáme,“ vysvetlila dôležitosť tejto tradície psychologička Gabriela Herényiová.

Zabudnite na hračkárstvo

Detské zoznamy sa však rok, čo rok rozrastajú a rodičia bezhlavo nakupujú. To podľa Herényiovej nie je správna cesta. „Deti sa pri veľkom množstve balíčkov pod stromčekom nevedia chytiť ani jedného a nevedia sa s tým zahrať. Nemajú radosť z ničoho,“ vysvetlila. Podľa nej je lepšie sa zložiť so starými rodičmi na jeden veľký dar a k tomu pár maličkostí. „Mať pod stromčekom celé hračkárstvo je absolútny nezmysel, lebo dieťa z toho nie je šťastné,“ dodala.

Foto: Pexels.com

Naučte deti správnym hodnotám

Dospelí takýmto spôsobom deťom kazia charakter a vôbec si to neuvedomujú. Obrovskou haldou darčekov im totiž ukazujú úplne iné hodnoty, aké by dieťa malo naozaj mať. Dieťa sa naučí počítať množstvo darčekov a najmä ich hodnotu. Herényiová priznala, že dnešná doba je náročná aj pre rodičov, keďže deti sa v školách porovnávajú. Na základe toho apeluje na rodičov, aby sa s deťmi rozprávali a zasvätili ich aspoň nejakou mierou do rodinného rozpočtu.

Mnohí rodičia sa však stretávajú s tým, že ich dieťa prichádza zo školy smutné. Dôvodom je, že jeho spolužiaci majú to, čo on mať nemôže alebo to, čo mu rodičia nedovolia. Nie je to však podľa psychologičky pravidlo, že dieťa týmto musí trpieť a byť deprimované. „Ak dieťa vie, že v rodine má svoje zázemie a rodina mu poskytuje to, čo potrebuje. Nie je dôležité mať, je dôležité byť niekde a byť s niekým. Oveľa hodnotnejšie sú darčeky, keď ide niekam rodina spolu. Buďme viac spolu a neriešme Vianoce iba darčekmi,“ vysvetlila. Takýmto spôsobom si deti zvyknú na konzumný život.

Príde Ježiško?

My dospelí pravdu poznáme, naše deti žijú v tej krásnej predstave, že Ježiško nosí darčeky. Mnohí rodičia možno riešia, kedy je ten správny čas prezradiť svojej ratolesti „krutú pravdu“. Podľa psychologičky Herényiovej to vraj riešiť netreba. „V predškolskom veku je veľmi krásne, keď deti veria v niečo nadprirodzené a veria tomu. Tam by som sa k realite veľmi nepribližovala, lebo dieťa si to až v školskom veku nejakým spôsobom uvedomuje,“ vysvetlila v rozhovore pre Dobré noviny Herényiová. Chvíle, kedy dieťa verí a jeho predstavivosť pracuje na plné obrátky, treba udržiavať. Keď však nastane deň, keď dieťa príde a chce počuť pravdu, je potrebné ju povedať. „Keď dieťa príde s tým, ako to vlastne je, povedať mu pravdu. Aby tú pravdu počulo od rodičov. Aby rodičia neboli tí, ktorí ho klamú. Ale hráme sa stále všetci aj my dospelí, že príde Ježiško,“ prezradila Gabriela Herényiová.

Viac sa o vianočných darčekoch pre deti, Ježiskovi a zachovaní pravidiel, dozviete v celom rozhovore so školskou psychologičkou doktorkou Gabrielou Herényiovou.