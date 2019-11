Klaudia Fiolová

Dnes o 11:02 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní V Prievidzi vedci naučili ľudí hádzať cigaretové ohorky do koša a nie na zem

Občianske združenie Civita Center prostredníctvom malých zmien chce vyriešiť niektoré špecifické problémy samospráv ako neefektívny výber daní, neprívetivé služby, znečistenie verejných priestranstiev, či nízku mieru separovania občanmi.

V Prievidzi zaviedli pilotný projekt, ktorý by sa mohol aplikovať aj v iných slovenských mestách — Foto: Archív: Civita Center

PRIEVIDZA 27. novembra - Znečistené ulice od smetí a cigaretových ohorkov trápia občanov po celom Slovensku. Ako sa ich zbaviť a naučiť ľudí, aby ich hádzali do koša, bolo ešte prednedávnom len úvahou. V Prievidzi zaviedli naozaj kreatívny spôsob, aby donútili fajčiarov hádzať dofajčené cigarety tam, kde patria. Pri nákupnom stredisku v centre mesta sa objavil originálny smetný kôš, ktorý nahradil klasické smetné koše s priestorom na uhasenie cigariet. Civita Center je občianske združenie, ktoré sa zameriava na podporu behaviorálnej politiky na komunálnej úrovni. Práve oni majú na svedomí projekt, ktorý je zameraný na zmenu správania občanov, do ktorého sa zapojili aj behaviorálni experti.

Odkiaľ prišiel nápad na tento originálny kôš?

Nápad znížiť znečistenie verejných priestranstiev prostredníctvom inovatívneho prístupu vzišiel z diskusií s partnerským mestom Prievidza, kde realizujeme viaceré aktivity zamerané na nenáročné riešenia problémov mesta vo vytypovaných agendách aplikovaním behaviorálnych poznatkov. Inými slovami prostredníctvom malých zmien, chceme spoločne vyriešiť niektoré špecifické problémy samospráv ako neefektívny výber daní, neprívetivé služby, znečistenie verejných priestranstiev, či nízku mieru separovania občanmi. Základným princípom navrhnutých opatrení behaviorálnej politiky je ich inovatívnosť a jednoduchosť ich implementácie. Pokiaľ ide o samotný kôš na ohorky, vnímame, že cigaretové ohorky sú veľkým environmentálnym, estetickým, ale aj finančným problémom, s ktorým bojujú mestá. V niektorých prípadoch odpad z tabakových výrobkov predstavuje 80 % odpadov v uliciach miest, preto sme sa snažili prísť s riešením, ktorý by tento problém vyriešil.

Kde ste sa inšpirovali pri tomto konkrétnom projekte?

Koncept takýchto košov na ohorky vznikol vo Veľkej Británii, kde bol úspešne realizovaný vo viacerých mestách. Výsledky vo Veľkej Británii ukázali, že tieto koše napomohli v miestach ich umiestnenia zníženiu počtu cigaretových ohorkov o 74 %. Celkovo práve Veľká Británia je jedným z lídrov zavádzania poznatkov behaviorálnej ekonómie do praxe.

Už po prvom týždni zaznamenali 81-percentný pokles cigaretových ohorkov na zemi — Foto: Archív: Civita Center

Je teda vedecky dokázané, že toto riešenie funguje?

Áno, je. Výskumníci z Vasile I. Selagea, Carla-Maria Simeanu a Elena A. Stancu z Lucian Blaga University of Sibiu túto intervenciu experimentálne otestovali v roku 2016. V ich prípade sa počet ohorkov na zemi po inštalácii koša až štvornásobne znížil oproti pôvodnému počtu. Okrem nich prebiehalo testovanie aj v rámci kampane Neat Streets vo Veľkej Británii, kde došlo k dlhodobému zníženiu počtu ohorkov na zemi.

Ako vlastne funguje tento kôš?

V rámci realizovanej intervencie sme využili techniku označovanú ako nudge, alebo tiež postrčenie. Jedná sa o malú, jednoduchú zmenu v prostredí, ktorá neobmedzuje slobodnú voľbu ľudí, no zároveň navádza často automatické a nevedomé správanie ľudí istým smerom. V našom prípade bol postrčením samotný kôš na ohorky umiestnený v blízkosti smetného koša na námestí v Prievidzi. Kôš na ohorky má špeciálny dizajn a obsahuje dve komory, do ktorých mohli ľudia vhadzovať ohorky a zároveň tým hlasovať za ich obľúbený športový tím. Pri návrhu spôsobu hlasovania sme využili skutočnosť, že v Prievidzi je veľa ľudí, ktorí fandia miestnemu basketbalovému klubu, pričom existuje prirodzená športová rivalita so susediacim mestom Handlová. Týmto sme motivovali ľudí aby hlasovali, a ohorok tak skončil v koši, nie na chodníku.

Aké máte zatiaľ výsledky?

Pred nainštalovaním koša na ohorky bolo na zemi v okolí koša 124 cigaretových ohorkov. Po ich ďalšom spočítaní po prvom týždni sa ich počet znížil na 24, čo znamenalo takmer 81-percentný pokles. Efekt sa preukázal aj po ďalšom počítaní po dvoch týždňoch, kedy bolo na zemi 26 ohorkov. Mesto Prievidza je pilotným mestom, s ktorým ako prví na Slovensku realizujeme aj ďalšie behaviorálne intervencie v samospráve. Spolupracujeme aj s mestom Michalovce, a radi by sme výsledky nášho projektu poskytli aj ďalším mestám, ktoré sa môžu inšpirovať a realizovať takéto zmeny v prospech občanov.

Behaviorálne intervencie v meste Prievidza sú realizované v rámci projektu Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.