Dnes o 08:14

NHL: Černák si za zákrok na Dahlina nezahrá dva zápasy a príde o 7500 dolárov

Na snímke Erik Černák — Foto: TASR/František Iván

New York 27. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák z Tampy Bay Lightning si v zámorskej NHL nezahrá dva zápasy. Komisia oddelenia hráčskej bezpečnosti súťaže ho dištancom dodatočne potrestala za úder lakťom do hlavy Rasmusa Dahlina z Buffala Sabres v pondelňajšom dueli. Rozhodcovia ho za zákrok nevylúčili, ale mladý švédsky obranca utrpel otras mozgu a na ľad sa už nevrátil.

Zástupcovia Tampy pri vypočúvaní pred komisiou neúspešne argumentovali, že kontakt lakťa s tvárou protihráča bol neúmyselný a spôsobil ho pohyb Dahlinovej rukavice. Slovenský zadák nútene vynechá stredajší zápas proti St. Louis Blues a piatkový na ľade Washingtonu Capitals a príde o 7500 amerických dolárov z platu. Do zostavy Tampy sa bude môcť vrátiť v sobotu 30. novembra v domácom stretnutí s Carolinou Hurricanes.

Tampa Bay v inkriminovanom dueli vyhrala nad Buffalom 5:2. Černák strávil na ľade vyše 18 minút a na konto si pripísal dva plusové body. Incident sa stal v závere druhej tretiny, keď sa Dahlin počas presilovky zbavil kľučkou súpera, no následne ho Černák zasiahol lakťom do tváre.

Devätnásťročný Švéd sa okamžite chytil za tvár a otrasený potom odišiel z ľadu. Dahlin, ktorý bol draftovou jednotkou v roku 2018, nazbieral v 23 dueloch 16 bodov za gól a 15 asistencií. Termín jeho návratu do zápasového kolotoča nie je známy.

Pre Černáka je to prvý trest v zámorskej profilige, ale za podobný priestupok už v minulosti pykal. Na MS hráčov do 20 rokov v roku 2014 zasiahol v montrealskom Belle Centre lakťom do hlavy fínskeho útočníka Mikka Rantanena a dostal od IIHF trest na jeden zápas. V aktuálnom ročníku NHL strelil 22-ročný Černák jeden gól v 20 zápasoch.