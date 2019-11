TASR

Hudáček gólom a prihrávkou pomohol Libercu, skórovali aj Skladaný a Marcinko

Slovenský útočník Libor Hudáček pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Liberca nad Pardubicami

Na snímke vpravo Libor Hudáček (Slovensko) — Foto: TASR/František Iván

Praha 26. novembra (TASR) – Slovenský útočník Libor Hudáček pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Liberca nad Pardubicami 3:2 po samostatných nájazdoch v utorkovom stretnutí 22. kola českej najvyššej hokejovej súťaže.

Do streleckej listiny sa zapísal aj František Skladaný, no jeho Olomouc neuspel v Brne 3:4. Gól Tomáša Marcinka nestačil k víťazstvu Třincu, ktorý prehral doma so Zlínom 4:5 po nájazdoch a nevyužil príležitosť poskočiť na čelo tabuľky pred Spartu Praha.