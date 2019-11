TASR

Dnes o 16:13 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ukrajinský režisér Oleh Sencov si prevzal Sacharovovu cenu

Na snímke ukrajinský režisér Oleh Sencov (vľavo), ktorý si prevzal z rúk prezidenta Európskeho parlamentu Davida Sassoliho (vpravo) — Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 26. novembra (TASR) - Ukrajinský filmový režisér Oleh Sencov si v utorok na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu prevzal Sacharovovu cenu za slobodu myslenia, ktorú mu zákonodarný zbor EÚ udelil v roku 2018.

V septembri 2018 Sencova na toto ocenenie navrhol vtedajší slovenský europoslanec Eduard Kukan v menej politickej frakcie európskych ľudovcov (EPP). Vlani v decembri ocenenie prevzala len režisérova sesternica, lebo Sencov bol v tom čase väznený na území Ruskej federácie v oblasti za polárnym kruhom.

Sencova zatkli v jeho dome v Simferopole 10. mája 2014 po tom, ako sa zúčastnil na protestoch proti anexii Krymského polostrova Ruskom. O rok neskôr ho v Rusku odsúdili na 20 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom vykonať teroristický útok. Režisér sa dostal na slobodu v septembri tohto roku v rámci rozsiahlej výmeny väzňov medzi Ruskom a Ukrajinou.

Predseda EP David Sassoli v utorok pred odovzdaním ceny pustil v pléne krátky film o Sencovovi. Pripomenul, že ukrajinský režisér si vlani cenu nemohol osobne prebrať a v pléne EP bola vtedy prázdna stolička ako symbol boja za demokraciu.

Podľa jeho slov Sencov ukázal, akú hodnotu má presvedčenie, za ktoré bol ochotný trpieť. „Odvaha nie je iba hodnotou srdca, ale aj hodnotou ducha," uviedol Sassoli v pléne EP. Europarlament podľa neho nezabúda ani na ďalších ukrajinských novinárov a aktivistov, ktorí sú v ruskom väzení, a vyzval ruské úrady na ich prepustenie. EP podľa neho pamätá aj na aktivistov a novinárov väznených v iných krajinách sveta, ktorí trpia za svoje presvedčenie.

„Je to pre mňa veľká česť a zodpovednosť," vyhlásil Sencov pred europoslancami. Dodal, že cenu preberá aj v mene všetkých politických väzňov a ukrajinských väzňov v ruských väzniciach; v mene tých, ktorí sú zadržiavaní ako separatisti, v mene aktivistov bojujúcich za slobodu a všetkých vojakov, ktorí položili život za nezávislosť Ukrajiny.

Vo svojom príhovore zdôraznil, že neverí ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorému by podľa neho nemala dôverovať ani Európska únia. Putin podľa jeho slov nechce mier, ale želá si mať Ukrajinu „na kolenách".

Keď Európania zvažujú, či podať Putinovi ruku, mali by podľa Sencova pamätať na 13.000 padlých Ukrajincov, na stovky väzňov v ruských väzniciach a na krymských Tatárov, ktorí sú deportovaní do „kolónií". Nemali by tiež zabúdať ani na ukrajinských vojakov v Donbase, „ktorí v tejto chvíli v maskáčoch sú v zákopoch a riskujú životy za našu, ale aj za vašu slobodu," povedal Sencov europoslancom.

Sacharovovu cenu každoročne udeľuje Európsky parlament - už od roku 1988 - tým jednotlivcom a organizáciám, ktoré bojujú za ľudské práva a slobody.