TASR

Dnes o 14:20 Voľby by v novembri opäť vyhral Smer. Na druhom mieste však nastala zmena

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v novembri 2019, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 18,4 percenta.

Michal Truban, Robert Fico a Andrej Kiska — Foto: TASR/Jakub Kotian, Dano Veselský, Jaroslav Novák

Bratislava 26. novembra (TASR) - Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v novembri 2019, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 18,4 percenta. Na druhom mieste by skončila strana Za ľudí, ktorú by volilo 12,5 percenta respondentov, nasledovaná koalíciou PS-Spolu, ktorej by dalo hlas 12,4 percenta opýtaných.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý v období v období od 19. do 25. novembra uskutočnila na vzorke 1000 respondentov. Kotlebovci získali v prieskume 10,4 percenta hlasov, OĽaNO 7,6 a Sme rodina 7,1 percenta hlasov.

Do parlamentu by sa dostali tiež SNS a KDH (zhodne 6,4) a SaS, ktorú by volilo 6,3 percenta opýtaných. Brány parlamentu by ostali zatvorené pre Most-Híd (3,5), Dobrú voľbu (3,2), SMK (2,2) i Vlasť (2,1 percenta hlasov). Ďalšie strany a hnutia získali v prieskume menej ako jedno percento.

Strana Preferencie (November) Počet mandátov Preferencie (Október) Smer-SD 18,4 32 20,1 Za ľudí 12,5 21 12,0 PS-Spolu 12,4 21 12,7 ĽSNS 10,4 18 12,3 OĽaNO 7,6 13 5,8 Sme rodina 7,1 12 5,9 SNS 6,4 11 6,4 KDH 6,4 11 5,6 SaS 6,3 11 6,7 Most-Híd 3,5 - 3,9 Dobrá voľba 3,2 - 1,7 SMK 2,2 - 3,1 Vlasť 2,1 - 1,3

Rozdelenie mandátov

Smer-SD by mal v NR SR 32 mandátov, Za ľudí a PS-Spolu zhodne po 21 kresiel, Kotlebovci 18, OĽaNO 13 a Sme rodina 12 mandátov. Strany SNS, KDH i Sas by mali by v zákonodarnom zbore zastupovali 11 poslanci.

Na voľbách by sa nezúčastnilo 5,9 percenta respondentov. Ďalších 21 percent nevedelo, koho by teraz volilo, ukázal prieskum.

Respondenti odpovedali na otázku: „Ak by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend, ktorej politickej strane by ste dali váš hlas? Prečítam vám ich v náhodnom poradí." Agentúra dodáva, že za prieskumom nie je žiadny zadávateľ.