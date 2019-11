Klaudia Fiolová

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Plánujete si preniesť dovolenku do ďalšieho roka? Nespoliehajte sa na zákon

Prenášanie dovoleniek do ďalšieho kalendárneho roka je len na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Podľa zákona by sa mali všetky voľné dni vyčerpať do konca roka.

Na prenášaní dovolenky sa musia dohodnúť obe strany na začiatku roka — Foto: Pixabay

BRATISLAVA 26. novembra - Mnoho zamestnancov si prenáša nevyčerpané dovolenky do ďalšieho roka. Berú to ako samozrejmosť, v skutočnosti je to ale inak. Žiaden zákon nestanovuje to, že dovolenky, ktoré zamestnanec nevyčerpá v aktuálnom kalendárnom roku, si automaticky prenáša do toho ďalšieho. Je to len na dobrej vôli zamestnávateľa a dohode medzi ním a zamestnancom.

Zamestnanec by si mal vyčerpať dovolenky do konca roka

Mnohí si ešte čerpajú posledné dni dovolenky, no niektorí sa s tým neponáhľajú, pretože rátajú s tým, že si ich užijú v budúcom roku. Ak to nie je ale vopred so zamestnávateľom na začiatku roka dohodnuté, tento plán automaticky neplatí. Zamestnanci by si mali vyčerpať všetky voľné dni do konca kalendárneho roka. „Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca,“ povedala pre Dobré noviny Veronika Husárová, hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prenášanie dovoleniek do ďalšieho roka je len na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom

Ak nastanú skutočnosti, kvôli ktorým zamestnanec nemôže vyčerpať všetky voľné dni, môže si ich preniesť a vyčerpať do konca nasledujúceho roka. „Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka,“ vysvetľuje hovorkyňa. Zákonník práce taktiež hovorí o tom, že ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred. Uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená.