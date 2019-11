Klaudia Fiolová

Dnes o 13:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ľudia po celom svete obliekajú stromy do kabátov. Majú na to ten najkrajší dôvod

Celú iniciatívu začal len 10-ročný Oliver, ktorý chcel pomôcť ľuďom bez domova.

Oliver inšpiroval ľudí po celom svete — Foto: Facebook/Free on a Tree

SYDNEY 26. novembra - Celé sa to začalo iniciatívou len 10-ročného chlapčeka. Práve ten si všimol ešte minulý rok v Austrálii, že po strhujúcej povodni v jeho rodnom meste zostalo veľa ľudí bez domova. Napadla mu skvelá myšlienka, ako pomôcť tým, ktorí stratili strechu nad hlavou.

Oliver začal obliekať stromy do kabátov

Oliver Edwards pozbieral staršie kabáty a rozhodol sa ich darovať tým, ktorí to najviac potrebujú. Zvolil si na to ale veľmi nezvyčajný spôsob. Tieto kabáty povešal po stromoch s nápisom „Ak ma potrebuješ, som tvoj“. Touto cestou chcel darovať ľuďom bez domova oblečenie, ktoré ich môže zohriať počas chladných zimných večerov.

Jeho nápad inšpiroval ľudí po celom svete

Ako informuje portál Good to know, jeho nápad nezostal len v Austrálii, ale dostal sa aj do iných kútov sveta. Kabáty na stromoch sa objavili už aj v Rumunsku či vo veľkej Británii, ale ako nás upozornili aj naši čitatelia, aj v niektorých slovenských mestách. Existujú rôzne organizácie, ktoré zbierajú kabáty a následne ich potom zavesia na stromy na verejných priestranstvách, aby si ich ľudia bez domova mohli obliecť. Oliver spolu s matkou Cathy prezradili, že si dávajú pozor na to, kde kabáty umiestnia. „Snažíme sa umiestniť kabáty tak, aby boli na očiach, ale zároveň dávame ľuďom súkromie, aby si v pohodlí mohli zobrať kabát,“ prezradila Cathy. Nie vždy je pre týchto ľudí ľahké poprosiť o pomoc.