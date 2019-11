TASR

NHL: Dallas so Sekerom zdolal Vegas a vyrovnal klubový rekord

Dallas s ďalším slovenským zadákom Andrejom Sekerom zvíťazil nad Vegasom 4:2.

Alexander Radulov z Dallasu (vpravo) oslavuje gól so spoluhráčom Johnom Klingbergom — Foto: TASR/AP

New York 26. novembra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning v zostave s Erikom Černákom zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NHL nad Buffalom Sabres 5:2. Slovenský obranca strávil na ľade vyše 18 minút a na konto si pripísal dva plusové body. „Blesky" zdolali Buffalo tretíkrát za sebou, začiatkom novembra naplno bodovali aj v dvoch dueloch v štokholmskej hale Globen.

Tampa otvorila skóre už v 13. sekunde, keď ôsmy gól v sezóne strelil Nikita Kučerov, ale hostia skóre otočili. Do vedenie 2:1 dostal svoj tím premiérovým zásahom v drese Sabres Jimmy Vesey, ktorý predtým naposledy skóroval v službách NY Rangers 29. marca.

Tampa však ešte v prostrednej časti otočila na 3:2 a definitívne súpera dorazila v tretej tretine, keď pri vylúčení Kevina Shattenkirka strelila v jednom oslabení dva góly. Bilanciou 1+2 sa blysol český útočník Ondrej Palát a zaznamenal tak 200. asistenciu a 300. bod v NHL. Tampa vyhrala tretí zápas za sebou a šiesty z uplynulých ôsmich.

Černák spôsobil Švédovi Dahlinovi otras mozgu

„Získali sme sebavedomie, vidno to na posledných výkonoch," povedal pre tsn.ca Cedric Paquette, ktorý strelil jeden z dvoch gólov Tampy v početnej nevýhode. Škvrnou na výkone Černáka bol zásah lakťom do tváre obrancu Rasmusa Dahlina, ktorým spôsobil 19-ročného švédskemu hokejistovi otras mozgu.

Situácia sa stala v závere druhej tretine pri početnej výhode Buffala, Dahlin sa už do zápasu nevrátil. Černák nedostal v zápase trest, ale tréner Sabres Ralph Krueger po stretnutí volal po vyšetrení incidentu. Vedenie NHL neskôr večer oznámilo, že Černáka čaká v utorok vypočúvanie.

Dallas vyrovnal klubový rekord

Dallas s ďalším slovenským zadákom Andrejom Sekerom zvíťazil nad Vegasom 4:2. Ruský útočník Alexander Radulov zaznamenal v drese Stars dva góly a asistenciu. Stars vyhrali siedmy zápas za sebou, čím vyrovnali klubový rekord. Podobná séria sa im podarilo štvrtýkrát v klubovej histórii, ale len druhý po presťahovaní do Texasu.

Naposledy vyhrali „hviezdy" sedem zápas v rade na prelome januára a februára 2008, predtým sa im to podarilo ešte ako tímu Minnesota North Stars v marci 1980. „Každý jeden hráč pracuje na sto percent, v tom je príčina úspechu. Presadzujú sa všetky formácie, nie je to len o pár hráčoch. Je to veľké víťazstvo," povedal pre nhl.com Radulov, ktorý skóroval dvakrát v presilovke.

Brankár Ben Bishop pomohol tímu 26 zákrokmi. Jeden z dvoch gólov Golden Knights strelil Paul Šťastný, ktorý nastúpil na 900. zápas v NHL a zaznamenal 699. bod. Sekera bol na ľade 18 minút a 10 sekúnd, zaznamenal jednu strelu a zblokoval štyri pokusy súpera.

Koniec série Islanders

New York Islanders ukončili 17-zápasovú sériu bez prehry v riadnom čase, čo bol klubový rekord. „Ostrovania" prehrali na ľade Anaheimu 0:3, keď ani raz neprekonali Jona Gibsona. Brankár Ducks chytil 26 striel, zaznamenal prvý shutout v sezóne a 19. v kariére.

Islanders utrpeli prvú prehru v riadnom čase od 11. októbra. O góly „káčerov" sa podelili Ryan Getzlaf, Cam Fowler a Ondrej Kaše. Anaheim ukončil trojzápasovú sériu prehier.

Návrat Zuccarella

O víťazstve New Yorku Rangers nad Minnesotou 3:2 rozhodol v predĺžení produktívny obranca Tony DeAngelo, ktorý strelil už svoj siedmy gól v sezóne. Švédsky brankár Henrik Lundqvist zaznamenal 455. víťazstvo v kariére, čím prekonal Curtisa Josepha a osamostatnil sa na piatom mieste histórie NHL.

Špeciálneho privítania v Madison Square Garden sa dočkal útočník Wild Mats Zuccarello, ktorý si dres Rangers obliekal v rokoch 2010 - 2019. „Jazdci" ho 23. februára 2019 vymenili do Dallasu, kde dohral sezónu a v lete podpísal päťročný kontrakt na 30 miliónov dolárov s Minnesotou. Nórsky útočník sa do kanadského bodovania proti svojmu bývalému tímu nezapísal.

Columbus zdolal Ottawu jediným gólom

Columbus zdolal Ottawu tesne 1:0, keď jediný gól duelu strelil v 21. sekunde poslednej časti Oliver Bjorkstrand. Brankár Joonas Korpisalo nepustil za chrbát ani jednu z 25 striel Senators a pripísal si druhý shutout v NHL.

Nashville prišiel v súboji so St. Louis o dvojgólový náskok, ale napokon zdolal obhajcu Stanley Cupu 3:2 po nájazdoch. V nich rozhodol Daniel Carr, ktorý sa pripojil k tímu krátko pred duelom po príchode z farmy.

V kalifornskom derby uspeli hráči San Jose, keď na ľade Los Angeles zvíťazili 4:3 po predĺžení a pripísali si deviaty triumf z uplynulých desiatich zápasov. V nadstavenom čase rozhodol veterán Patrick Marleau. Sharks viedli ešte v závere druhej časti 3:0, ale domáci hokejisti vyrovnali a vybojovali napokon aspoň bod.