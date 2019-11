TASR

Tipsport Liga: Versteega prilákali do Nitry okrem brata aj Blackwater a fanúšikovia

Kris Versteeg sa už nevie dočkať, kedy vykorčuľuje na nitriansky ľad pred vypredaným hľadiskom spolu so svojím bratom Mitchom a dlhoročným kamarátom Juddom Blackwaterom.

Tomáš Kopecký a Kris Versteeg, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Nitra 25. novembra (TASR) - Kris Versteeg sa už nevie dočkať, kedy vykorčuľuje na nitriansky ľad pred vypredaným hľadiskom spolu so svojím bratom Mitchom a dlhoročným kamarátom Juddom Blackwaterom. To boli najväčšie lákadlá, ktoré ho priviedli pod Zobor.

Premiéru v novom drese by mal absolvovať v piatok proti Zvolenu. V pondelok sa posadil pred novinárov a okrem iného prekvapil svojimi bohatými znalosťami o Slovensku a Tipsport Lige.

Spomínal na Hossu, Kopeckého či Gáboríka

„V skutočnosti toho viem celkom veľa, keďže som pravidelne sledoval brata, sledoval som aj ostatné tímy a videl som aj pár finále. Taktiež mám veľa skvelých priateľov zo Slovenska, napríklad Mariána Hossu, Tomáša Kopeckého či Mariána Gáboríka. Hossa bol dokonca jeden z mojich idolov a som rád, že som si s ním mohol zahrať. Pred desiatimi rokmi ma takmer naverboval do slovenského tímu pre olympijské hry. Odvetil som mu, že ak by mi dali pas, tak pôjdem hrať. Ale týmto nechcem vyvíjať tlak na Craiga Ramsayho," zavtipkoval tridsaťtriročný útočník.

„Takže o Slovensku toho viem celkom dosť a verím, že sa ešte viac naučím v najbližších mesiacoch." Tridsaťtriročný kanadský hokejista koketoval s myšlienkou prísť do Nitry už vlani, no vtedy sa to nepodarilo pre náročné podmienky jeho vtedajšieho zamestnávateľa Avangardu Omsk. Sezónu 2019/2020 začal v AHL, v drese Rockford IceHogs odohral šesť zápasov, v ktorých získal bod za asistenciu.

„Je tam veľa mladých chalanov, ktorí sa chcú dostať do NHL. Na začiatku sezóny som sa zranil a keď som sa vrátil, mal som pocit, že nehrám na takej úrovni a zaberám im miesto. Oni musia hrať a dostať šancu. Viacerým chalanom som potom povedal, že možno pôjdem hrať s mojím bratom. Keď som skončil v Rockforde, tak som si pomyslel, že to je dobrá šanca prísť sem," uviedol.

Pravdepodobne posledná sezóna v kariére

Po odchode z klubu avizoval, že súčasná sezóna bude pre neho pravdepodobne posledná v kariére a rád by si v nej ešte zahral s bratom Mitchom. Ten je už štvrtú sezónu súčasťou defenzívy nitrianskeho tímu.

„V hokeji je to tak, že výhry môžu priniesť aj zmeny rozhodnutia, ale momentálne je to tak, že je to moja posledná sezóna. Chcem sa sústrediť na to, aby som silami, ktoré mi ešte zostali, pomohol Nitre. Či budeme hrať s bratom v jednej formácii, to je na tréneroch. No teším sa, že sme konečne spolu v jednom tíme a môžeme spolu niečo dosiahnuť. O to viac, že je to v tíme, ktorý pre Mitcha toľko znamená a obetoval mu veľa," uviedol Versteeg.

Premiéru by mal absolvovať v piatok 29. novembra proti Zvolenu pred domácimi fanúšikmi. Búrlivú atmosféru na štadióne v Nitre zažil už vlani počas semifinále play off, keď prišiel navštíviť brata.

Vychválil atmosféru

„Tá atmosféra bola neskutočná. Videl som, ako sa po zápase zhasli svetlá a fanúšikovia skandovali. Doslova ich museli vyhnať zo štadióna. Som rád, že to tu tak je. Vtedy som videl v podstate len kúsok a teším sa, že teraz to budem zažívať častejšie," uviedol a rovno aj porovnal fanúšikov v Európe a v zámorí: "Veľmi sa na nich teším a že si pred nimi zahrám. Európski fanúšikovia sú úplne iní, ako tí v Severnej Amerike. Je to úplne iná energia, tu je taká futbalová atmosféra."

Keďže Mitch Versteeg nosí na drese číslo 44, jeho starší brat Kris si zvolil 43-ku. Priznal, že medzi nimi existovala aj istá súťaživosť, no viac to bolo o podpore a pomáhaní si.

„Ako vidíte, nemám najkrajší nos na svete, keďže mi doň vrazil, keď som mal asi 12 rokov a to bolo poslednýkrát, čo som si doňho vyskakoval. Čo sa týka štýlu hokeja, tak sme opačné póly, ale vždy platilo to, že sme sa navzájom podporovali a posúvali dopredu. Keby nebolo Mitcha, tak by som tu nesedel," uviedol.

Okrem brata a fanúšikov ho pod Zobor pritiahol aj Blackwater. „S Juddom sme dobrí kamaráti a vyrastali sme spolu. Hrali sme v jednom mužstve, ale aj proti sebe. V lete sme sa vždy pripravovali spoločne. To bola pre mňa ďalšia silná motivácia prísť do Nitry a veľmi sa teším, že si s ním opäť zahrám."

Nitre sa momentálne príliš nedarí a patrí jej až desiata priečka v lige. Versteeg si z toho však príliš ťažkú hlavu nerobí. „Liga má veľmi veľa kvalitných a vyrovnaných tímov, ako sú Bystrica, Košice, Slovan či Zvolen. Sú to všetko top kluby a aj preto je súťaž taká vyrovnaná. Stačí nám vyhrať tri zápasy, súperi zakopnú a sme na piatej priečke tabuľky. Treba nájsť spôsob, ako vyhrávať a chytiť sa, dúfam, že k tomu taktiež prispejem," uviedol.

Uvedomuje si zodpovednosť

Dvojnásobný držiteľ Stanleyho pohára si uvedomuje, že na neho bude zameraná pozornosť celej súťaže. „Vždy od seba očakávam, že dokážem robiť rozdiel v zápasoch a je jedno, v akej to je lige. Prišiel som sem, aby som víťazil a hral na vysokej úrovni. Nemyslím si, že zvonku je na mňa väčší tlak, ako ten, ktorý na seba vyvíjam sám, aby som mal výsledky a hral dobre."

Versteeg bol s vedením "Corgoňov" v kontakte už vyše roka a dlhodobo prezentoval ambíciu zahrať si v jednom tíme s bratom Mitchom. Nakoniec sa dohodli na spolupráci do konca sezóny 2019/2020. Zároveň je súčasťou dohody aj absencia v tíme v období od 18. decembra do 5. januára z rodinných dôvodov a aj štart za kanadský tím na Spengler cupe v Davose.

Krisa Versteega draftoval v roku 2004 klub Boston Bruins v 5. kole zo 134. miesta. Za Bruins však nikdy nenastúpil a premiéru v NHL absolvoval v sezóny 2007/2008 v drese Chicaga Blackhawks. Neskôr si zahral aj za Toronto Maple Leafs, Philadelphiu Flyers, Floridu Panthers, Carolinu Hurricanes, Los Angeles Kings a Calgary Flames.

V najprestížnejšej súťaži odohral celkovo 737 zápasov, v ktorých získal 406 kanadských bodov za 167 gólov a 239 asistencií. V rokoch 2010 a 2015 získal ako hráč Chicaga Stanleyho pohár. V ročníku 2018/2019 si zahral v KHL za Avangard Omsk a vyskúšal si aj hokej vo Švédsku v drese Växjö Lakers HC.