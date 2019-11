Ľubomíra Somodiová

Dnes o 13:41 čítanie na minútu 0 zdieľaní Žena si z útulku adoptovala staršieho psíka a prišla na to, že je to jej stratené šteniatko z detstva

Myslela si, že ju už nikdy neuvidí. Mladá žena z Texasu mala zlomené srdce, po tom čo sa musela vzdať svojej sučky. Našťastie ich osud opäť spojil.

Ich cesty sa opäť spojili. — Foto: Facebook/ Nicole Renae

WEST BROWNSVILLE 25. novembra – Keď mala Nicole Grimes z Pensylvánie 14 rokov, musela sa rozlúčiť so svojou milovanou sučkou Chloe. V jej srdci však stále mala miesto a nikdy neprestala myslieť na to, ako sa má. V 21 rokoch sa už ako samostatná žena rozhodla, že si adoptuje nového psíka.

Chloe bola jej vytúžená kamarátka

Chloe dostala od babičky ako darček. Foto: Facebook/ Nicole Rene

„Mala som 10. Všetko, po čom som tužila, bolo šteniatko. Mala na sebe ružovú mašličku, keď mi ju moja babička venovala,“ povedala Nicole Grimes pre BBC. Podľa jej slov si vytvorili silné puto. Po štyroch rokoch sa však Nicole musela sučky vzdať. „Môj otec začal pracovať z domu a Chloe bola príliš uštekaná, preto sme ju dali Humane Society na adopciu,“ povedala s tým, že si veľmi dobre pamätá na deň, kedy ju dali na adopciu. „Bola som veľmi smutná, pretože som ju zbožňovala,“ opísala mladá žena.

Rovnaké meno a vek. Náhoda?

Po rokoch na Facebooku videla zdieľať jedného zo svojich kamarátov obrázok staršieho psa z útulku. To ešte netušila, aké prekvapenie ju čaká. Keď sa Nicole dozvedela, že najstarší psík, akého majú v útulku, má rovnaké meno a rovnaký vek ako jej najlepšia kamarátka z detstva, začala uvažovať, že by to mohol byť rovnaký pes.

Mladá žena bola dojatá. Foto: Facebook/Nicole René

Jej muž bol skeptický. Napriek tomu žena niekde hlboko v srdci vedela, že je to jej milovaná Clhoe. Rozhodla sa, že si ju adoptuje. Hoci bol psík už bez zubov a o čosi menší, sršal energiou presne tak ako Clhoe. „Keď sme ju konečne dostali, hneď som vedela, že je to ona. Robila presne také veci, ako kedysi moja stará Chloe. Včera večer som ju držala a objímala a popritom plakala. Ona ma objímala tiež,“ dodala dojatá žena.