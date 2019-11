Klaudia Fiolová

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Polícia varuje: Za oškretie cudzieho auta na parkovisku môžete prísť aj o vodičák

Ak vodič, ktorý spôsobil škodu, ujde z miesta činu, hrozí mu aj horší priestupok ako len vysoká pokuta.

— Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

BRATISLAVA 25. novembra - Častokrát sa na parkoviskách stáva, že vodiči si nájdu oškreté auto. Vinník odíde z miesta činu a vodič poškodeného vozidla si škodu musí riešiť sám. Málokto však vie, že pri takejto situácii treba bezodkladne volať políciu, ktorá to má na starosti. Aj pri malej škode by mal vodič informovať políciu. „Ak si niekto všimne poškodené vozidlo a nie je na mieste ten, kto ju spôsobil, mal by zavolať políciu. Vinník by mal zotrvať na mieste a rovnako privolať políciu,“ informuje Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného zboru. Aj keď vodiča, ktorý spôsobil nehodu, samozrejme, pokuta neminie, vyhne sa obvineniu z úteku z miesta nehody.

Ak vinník nezotrvá na mieste činu, môže prísť aj o vodičský preukaz

Vodiči by si mali rozmyslieť či z miesta činu škodovej udalosti odídu, alebo radšej informujú políciu a vyriešia udalosť v jej prítomnosti. „Ak vinník nezostane na mieste, ide o priestupok, za ktorý mu v súčasnosti hrozí v správnom konaní pokuta od 300,- do 1.300,- eur. a zákaz činnosti minimálne na jeden rok. Pri škodových udalostiach je spísanie správy o nehode podmienkou, pri dopravných nehodách to nie je podmienka, no nie je na škodu, ak ju aj v prípade dopravnej nehody účastníci spíšu,“ povedal Michal Slivka pre portál Dobré noviny.