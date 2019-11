TASR

Dnes o 12:11 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Paulína Fialková nevníma úlohu slovenskej biatlonovej jednotky, hlavný cieľ sú MS

Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Fialková — Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 25. novembra (TASR) - Slovenská biatlonová reprezentácia cestuje tento týždeň na úvodné podujatie Svetového pohára. Vo švédskom Östersunde odštartujú súťaže v sobotu 30. novembra miešanými štafetami, vrcholom sezóny budú majstrovstvá sveta, ktoré sa v talianskej Anterselve uskutočnia od 12. do 23. februára.

Trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová ukončila v októbri kariéru, úloha líderky ženského tímu pripadla Paulíne Fialkovej. „Uvidí sa, či som jednotka. Extrémne som to nevnímala ani predtým, robila som si moju prácu a tú si budem robiť aj naďalej. Keď poteším ľudí mojimi výkonmi, budem len rada. Idem s vysokými ambíciami, ale aj s rešpektom a pokorou, nakoľko som nemala možnosť porovnať sa v lete s konkurenciou. Zistím to na prvom SP, netreba ulietnuť na niečom z minulej sezóny. Príprava bola náročná ako každý rok, možno o čosi náročnejšia, okrem jedného boli všetky sústredenia vo väčšej nadmorskej výške. Niekedy som bola na hrane mojich možností, na poslednom sústredení sa však ukázalo, že som to zvládla a veľmi sa teším na sezónu. Som pretekársky typ, príprava ma nebaví až tak, ako keď môžem naplno prejaviť, čo som natrénovala," povedala 27-ročná P. Fialková, ktorá skončila v predchádzajúcom ročníku na druhom mieste v hodnotení vytrvalostných pretekov a na treťom v poradí pretekov s hromadným štartom.

Staršia zo sestier Fialkových dosiahla v minulej zime šesť pódiových umiestení (2x 2. miesto, 4x 3. miesto), čaká na premiérové víťazstvo: „Som rada, že "povinnú" chorobu som si odbila ešte pred sezónou a nie klasicky, keď prídem do Östersundu. Začala som sa cítiť lepšie, no nesľubujem, že urobím zázrak na prvom podujatí. Dôležité sú MS, aj keby hocičo nevyšlo v úvode, budem pracovať, aby vyšli MS, to je cieľ."

Reprezentačné družstvo žien muselo po odchode Kuzminovej nájsť štvrtú členku, k P. Fialkovej, jej sestre Ivone a Terézii Poliakovej pribudla na úvod sezóny Veronika Machyniaková, ktorá má ako jediná z ďalších biatlonistiek splnené kvalifikačné kvóty na SP.

Trénerka Anna Murínová zdôraznila, že situácia s odvolaním prezidenta Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Tomáša Fuska nijako neohrozila prípravu, ktorá prebehla stopercentne. Jedno zo sústredení sa konalo v dejisku svetového šampionátu: „Chceli sme si vyskúšať toto stredisko, bolo tam viacero tímov. Tentoraz sme sa nezúčastnili na MS v letnom biatlone, Paulína dostala ponuku na exhibičné preteky v Annecy, kde sme jej umožnili štartovať. Posledné sústredenie v Lenzerheide hodnotím ako kvalitné, aj keď tam nebolo veľa iných tímov, ale potrénovali sme s domácimi Švajčiarkami, ktoré sú tiež dobré. V sobotu sme absolvovali kontrolný štart. Chceme určite nadviazať na výsledky z minulej sezóny. Vyhli sa nám väčšie zdravotné problémy, prvý SP bude odrazový mostík, aj keby nebolo všetko stopercentné, ešte je čas naprávať."

Takisto muži cestujú do Östersundu v štvorčlennom zložení, ktoré umožní zloženie štafety. V družstve figurujú Tomáš Hasilla, Martin Otčenáš, Šimon Bartko a Michal Šíma. „Príprava prebehla z môjho pohľadu dobre, boli dosť ťažké tréningy, ale zdravie celkom vydržalo a dúfam, že sa to prejaví. Dosť sme sa venovali streľbe s trénerom Tomášom Kosom, z toho by sme mohli vyťažiť v súťažnom období," verí Hasilla.

Ku zmenám na čele SZB došlo krátko pred začiatkom novej zimy. Organizáciu dočasne vedie viceprezidentka Jaroslava Lauková. O novom šéfovi sa rozhodne na mimoriadnom valnom zhromaždení 28. decembra v Národnom biatlonovom centre v Osrblí.

„Ako stredisko, ktoré zabezpečuje kompletnú prípravu, si plne uvedomujeme legitimitu rozhodnutia v hnutí. Termín, keď sa udiali veľké zmeny, prináša svoje riziká. Sme ústretoví súčasnému vedeniu slovenského biatlonu a urobíme všetko, aby sa nová sezóna začala bez problémov, aby športovci mali podmienky na podávanie výkonov, aké očakávame. Z našej strany bola nespokojnosť s niektorými biatlonistami, majú nôž na krku, verím, že sa chytia šance, ktorú sme im dali, že v úspešnosti bude pokračovať Paulína Fialková a ostatní ju napodobnia. Dúfam, že tendencia k zimným olympijským hrám bude vzostupná," povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica Roman Benčík.