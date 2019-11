TASR

Tím ARC Bratislava preteky v Šanghaji nedokončil, podľa Konôpku chceli príliš veľa

Na snímke slovenský automobilový pretekár MiroslavKonôpka z tímu ARC Bratislava — Foto: TASR/Dano Veselský

Šanghaj 25. novembra (TASR) - Prvý krok slovenského automobilového tímu ARC Bratislava v ústrety tretiemu štartu na vytrvalostných pretekoch 24 hodín Le Mans nevyšiel. V rámci 4-hodinových pretekov v čínskom Šanghaji Miroslav Konôpka so svojím prototypom Ligier JS P2 bojoval o víťazstvo, no napokon nedošiel do cieľa.

Do pretekov na okruhu v Šanghaji odštartoval žltý prototyp s číslom 4 z pole position v triede LMP2 AM. Za volantom bol najprv Konôpka, ktorého po hodine vystriedal Číňan Kchang Ling. Ten bol členom slovenského tímu aj vlani, pri víťazstve v triede a postupe do Le Mans.

Aj tentoraz ukázal svoju rýchlosť a na čele triedy LMP2 AM si postupne vyjazdil náskok jedného kola pred súpermi. Noví tímoví inžinieri spolupracujúci z ARC Bratislava stanovili riskantnú taktiku, v ktorej mal Kchang Ling čo najviac natiahnuť prostredný stint.

Riziko sa však nevyplatilo, hodinu pred koncom zostal Ligier ARC Bratislava stáť na trati, asi 100 metrov pred vjazdom do boxu - bez paliva. Ďalší jazdec ARC Bratislava, Grék Andreas Laskaratos, čakal na výmenu zbytočne.

Konôpka neskrýval sklamanie. „Vedeli sme, že na posledný stint nasadí tím RLR svojho najrýchlejšieho jazdca, inak testovacieho pilota tímu F1 Haas, ktorý zázračne v tejto sérii jazdí medzi amatérskymi jazdcami s nižšou kategorizáciou. Preto sa inžinieri snažili natiahnuť čo najdlhšie Lingov stint. Prepočítali sa. Chceli sme asi príliš veľa a stratili sme všetko. Cesta na 24h Le Mans 2020 sa nám týmto veľmi skomplikovala," uviedol Konôpka v tlačovej správe.

Ďalšie kolo Ázijskej Le Mans série sa pôjde v januári v Austrálii na novom okruhu Bend. Vo februári sa bude o postup do Le Mans bojovať v malajzijskom Sepangu a seriál vyvrcholí v thajskom Burirame.