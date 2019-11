Klaudia Fiolová

Dnes o 10:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní 8-ročné dievča šikanovali a hovorili jej, že je divná. Vysvitlo, že má vyššie IQ ako Albert Einstein

Adhara Pérez skončila strednú školu ako 8-ročná a teraz študuje naraz hneď 2 vysoké školy.

Len 8-ročná Adhara má vyššie IQ ako Albert Einstein — Foto: Twitter@RicardoBSalinas

MEXIKO 25. novembra - Len 8-ročné dievča z Mexika má vyššie IQ ako samotný génius, Albert Einstein. Kým jemu namerali IQ 160, Adhara Pérez má inteligenčný kvocient 162. Ako informuje portál People, dievčine v troch rokoch diagnostikovali Aspergerov syndróm, ktorý ovplyvňuje spôsob, akým ľudia vnímajú svet a nadväzujú vzťahy.

V škole ju šikanovali za to, že bola iná ako ostatné deti

Volali ju rôznymi prezývkami len kvôli tomu, že sa chovala inak ako ostatné deti v škôlke. „Videla som, ako sa Adhara hrala sama v malom domčeku v škôlke a ostatné deti ju tam zatvorili. Kričali na ňu, že je čudná a volali ju rôznymi prezývkami,“ spomína jej matka. Nechcela, aby jej dievčatko prežívalo šikanu. Videla, že jej správanie sa líši od jej rovesníkov, a preto ju zobrala k terapeutovi. Neskôr zistili, že Adhara je výnimočné dievča a má extrémne vysoké IQ.

Adhara študuje 2 vysoké školy naraz a publikovala aj svoju knižku

Dievčatko skončilo základnú školu ako 6-ročné a strednú školu zvládlo za 2 roky. Momentálne študuje 2 vysoké školy online, ktoré sú zamerané na inžinierstvo a matematiku. Popritom už Adhara stihla napísať aj knihu, kde opisuje svoje školské skúsenosti a dala jej názov Do not give up, čo v preklade znamená Nikdy to nevzdávaj. Mexická verzia časopisu Forbes ju zaradila medzi 100 najvplyvnejších žien v Mexiku.

8-ročná dievčina pracuje na vývoji náramku pre špeciálne deti

Mladá dievčina je súčasťou tímu, ktorý pracuje na vývoji špeciálneho náramku pre deti, ako je ona. Ten by mal monitorovať ich emócie a tak predísť záchvatom, ktoré deti mávajú. Jej matka plánuje vycestovať do USA spolu s dcérou, aby sa zúčastnila prijímacích skúšok na univerzite v Arizone. Práve táto škola je Adharina vysnívaná univerzita. Momentálne sa učí anglický jazyk, aby sa mohla v budúcnosti naplno venovať astrofyzike na škole. Chcela by sa stať astronautkou.