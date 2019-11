Ľubomíra Somodiová

Muži na člne zažili stretnutie ich života. Pozrite si zábery vzácnej bielej veľryby

Vzácny pohľad na nezvyčajnú bielu veľrybu vám vyrazí dych.

Vzácna biela veľryba. — Foto: Instagram/migaloo_photos

HAVAJ 25. novembra - Prvýkrát uvideli bieleho samca veľryby v roku 1991 na austrálskom pobreží. Dali mu meno Migaloo, čo v preklade znamená „biely chlapík". Ide konkrétne o vráskavca dlhoplutvého. Dlho sa verilo, že Migaloo je jediná žijúca biela veľryba. V roku 2008 však bol spozorovaný neďaleko Veľkej korálovej bariéry iný jedinec. Na rozdiel od Migaloo mal však čierne bodky na chvoste a na hlave.

Migaloo si získal srdcia celého sveta. Foto: Instagram/migaloo_photos

Migaloo je národným miláčikom

Bielu veľrybu Migaloo si obľúbila celá Austrália a „biely chlapík“ stal sa národnou pýchou. Dokonca má už niekoľko rokov aj vlastné webové stránky, kde ľudia môžu sledovať jeho pohyb online. Má aj vlastný profil na sociálnej sieti Twitter a Facebook. Napriek tomu však nie je úplne jednoduché spozorovať ho na šírom oceáne. Skupina mužov na malom člne neďaleko Havaja však mala ohromné šťastie. Najprv ho zahliadli len v diaľke, no on sa k ich lodi priblížil, a tak mali jedinečnú šancu vidieť bielu veľrybu z ohromnej blízkosti. Keďže sa im to celé podarilo nakrútiť na video, môžete ju teraz vidieť aj vy.

Nie je isté či ide o albína S najväčšou pravdepodobnosťou je Migaloo albín. No bez definitívnych dôkazov ho vedci zaraďujú do kategórie hypo-pigmetovaných veľrýb.

Migaloo každoročne migruje spolu s ostatnými vráskavcami dlhoplutvými z chladných, na potravu bohatých vôd pri póloch do teplejších pobrežných plytčín, kde privádzajú na svet potomstvo.