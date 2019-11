Milan Buno

Dnes o 09:41 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zuzana Haasová vydala knižku Cirkus Romána

Cirkus Romána obsahuje nevšedné príbehy, ktoré sú však poučné. Stonožka Žoža, Had Karol, Hrošica Milka, Slimák Sabo, či Orol Ali.

Stále usmiata a plná energie je herečka a speváčka Zuzka Haasová. Už dlhé roky sa venuje práci s deťmi, baví ju to a teraz vydala knižku, v ktorej všetko to pozitívne spája. Cirkus Romána nadväzuje na jej projekt Cirkus Romána. Určite ho mnohé deti poznajú – je to bláznivé predstavenie plné gagov, trikov, akrobacie, a muziky so živým orchestrom.

A podobná hravá je aj knižka, ktorú si deti dokonca môžu dotvoriť samé.

Krásne koláže vytvorila technikou decoupage Zuzanina sestra, výtvarníčka Iveta Haasová, ale keďže kniha sa dotvára aj rukami malých čitateľov, miesto je tu aj pre ich diela.

"Kniha je venovaná deťom, ale aj rodičom, aby viedli vzájomnú komunikáciu, aby sa deti zaujímali o javy a udalosti sveta. Je interaktívna, deti do nej môžu kresliť, vystrihovať, lepiť, mať ju ako príručnú detskú hru spojenú s čítaním. Je pre veľmi dobré deti, a deti sú všetky dobré," povedala o knihe Zuzka.

Knihu Cirkus Romána pokrstil Miro Jaroš, Zuzkina dcéra Romanka a dvojtýždňové mláďa sovičky plamienky driemavej. Prišla sa pozrieť aj tretia sestra Monika Haasová, známa Bambuľka.

„Ivetka knižku ilustrovala naozaj nádherne,“ tešil sa Miro Jaroš. „Najprv nakreslila zvieratká, potom ich poukladala na pripravené pozadia a nanovo sa fotili. Je za tým veľa práce a určite sa vyplatila.“