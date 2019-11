Nad slovenskou obcou sa týči najmladšia vyhasnutá sopka v strednej Európe

TASR

Obec Tekovská Breznica v okrese Žarnovica leží na úpätiach najmladšej vyhasnutej sopky v strednej Európe s názvom Pútikov vŕšok.

Sézam (prieduch, ktorý vznikol sopečnou činnosťou) pri Tekovskej Breznici — Foto: regiongron.sk

Tekovská Breznica 23. novembra (TASR) - Obec Tekovská Breznica v okrese Žarnovica leží na úpätiach najmladšej vyhasnutej sopky v strednej Európe s názvom Pútikov vŕšok. Starosta Tekovskej Breznice Jozef Dolinaj priblížil, že vyhasnutá bazaltová sopka sa v minulosti podľa odborníkov vyliala pravdepodobne dvakrát.

Viditeľné to je v čadičovom kameňolome, ktorý sa nachádza neďaleko obce smerom na susednú dedinu Brehy. Odkryté územie naznačuje, že sa tu nachádzajú dve lávové čadičové vrstvy, medzi ktorými je vrstva spraše. Lokalita Pútikov vŕšok bola vyhlásená za prírodnú pamiatku, na území ktorej platí 5. stupeň ochrany. Podľa Dolinaja k nej vedie vyznačená trasa.

Prvá zmienka v roku 1276

Obec Tekovská Breznica sa prvýkrát spomína v roku 1276. V tomto čase mala názov Berzenche, odvodený bol od množstva briez, ktoré tu boli. V Tekovskej Breznici sa nachádza hrad. Obec uvádza, že pravdepodobne ho dal postaviť ostrihomský arcibiskup pred tatarským vpádom. Podľa iného zdroja zase hrad postavili beňadickí mnísi na majetku opátstva a ostrihomský arcibiskup im ho odňal neprávom.

Tekovská Breznica Foto: TASR/Jana Vodnáková

Tekovská Breznica má aktuálne okolo 1180 obyvateľov. V dedine postavili za posledné roky tri bytové domy, posledný z nich dokončili len tento rok. Noví podnájomníci by sa do bytov mali sťahovať ešte v tomto roku. Samospráva podľa starostu výstavbu ďalšieho neplánuje, dôvodom sú problémy so získavaním súhlasných stanovísk od vodárov pre nedostatok vody v obci.

Lákajú chalupárov

Podľa Dolinaja si mnoho starých domov v centre obce pokúpili chalupári, ktorých sem láka najmä okolitá príroda a lesy, v ktorých je veľa zveri. Domáci, ktorí majú záujem o individuálnu bytovú výstavbu, sa tak pre nedostatok pozemkov musia ťahať do okrajových častí, kde nie je vybudovaná infraštruktúra.

Sezónne uplatnenie podľa Dolinaja ponúka miestny sad, v ktorom pestujú jablká a jahody. Na samozber sem chodievajú ľudia zo širokého okolia. V dedine sa nachádza aj sad ihličnatých drevín, pôsobí tu aj stavebná spoločnosť s predajňou stavebnín a vinár.