TASR

Dnes o 00:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Davis Cup: Nadal si udržal stopercentnú bilanciu a doviedol Španielov k titulu

Pre Španielsko je to šiesty triumf v Davisovom pohári.

Radosť španielskeho tímu — Foto: TASR/AP

Madrid 24. novembra (TASR) - Tenisti domáceho Španielska sa stali víťazmi Davisovho pohára. V premiérovej edícii nového formátu súťaže zdolali v nedeľňajšom finále turnaja v Madride Kanadu, keď po dvojhrách viedli 2:0. Záverečnú štvorhu už potom nehrali. Pre Španielsko je to šiesty triumf v Davisovom pohári.

Prvý bod vybojoval Roberto Bautista-Agut víťazstvom nad Felixom Augerom-Aliassimeom 7:6 (3), 6:3. Rozhodujúci druhý bod pridal Rafael Nadal, ktorý zdolal Denisa Shapovalova 6:3, 7:6 (7).

Kanaďania sa dostali na finálový turnaj v Madride po výhre v kvalifikačnom dueli v Bratislave nad Slovenskom (3:2). Bautista-Agut sa vrátil do tímu po tom, ako pre úmrtie otca vynechal štvrťfinále i semifinále. V prvom sete si obaja držali podanie, hoci Španiel v ôsmom geme musel odvrátiť brejkbal. Prvé dejstvo tak rozhodli chyby Augera-Aliassimeho v tajbrejku, keď dvakrát za sebou stratil servis.

V druhom sete Kanaďanovi nevychádzala agresívna hra, keď kopil nevynútené chyby - v zápase ich nazbieral až 43 v porovnaní s osemnástimi svojho súpera. Bautista-Agut prelomil hneď prvé súperove podanie a vypracoval si náskok 3:0. Auger-Aliassime síce dokázal skorigovať na 2:3, ale napokon sa mu už nepodarilo zdramatizovať duel a druhý set prehral 3:6.

Pre Bautistu-Aguta bolo víťazstvo určitou satisfakciou v ťažkom životnom období. „Bez mojich spoluhráčov by sa mi to nepodarilo. Bol to náročný týždeň, ale podarilo sa mi to prekonať a som rád, že som získal prvý bod," citovala Bautistu-Aguta agentúra AFP.

V zápase tímových jednotiek Nadal vstúpil do zápasu so Shapovalovom čistou hrou, Kanaďan narážal, rovnako ako pred ním Auger-Aliassime, na nevynútené chyby. Španiel mal na dosah brejk už pri prvom súperovom podaní, napokon sa mu podarilo ukoristiť rozdielovú hru až v šiestom geme. V ďalšom priebehu potvrdzoval spoľahlivo servis a s prehľadom vyhral prvý set 6:3.

V druhom bol priebeh vyrovnaný, Nadal premárnil spolu päť brejkbalov a tak set dospel do tajbrejku. V ňom mal Nadal najskôr dva mečbaly, Shapovalov ale oba odvrátil a sám mal pri setbale možnosť vyrovnať skóre zápasu na 1:1. Nevyužil ho, kým Nadal vzápätí svoj tretí mečbal áno a definitívne rozhodol o šiestom španielskom triumfe v 119-ročnej histórii Davisovho pohára.

Nadal sa turnaji sa prezentoval vynikajúcou fazónou, keď zvíťazil vo svojich všetkých ôsmich zápasoch. „Bol to fantastický týždeň, prešli sme si mnohým, teraz však nemôžem byť šťastnejší," povedal Nadal podľa agentúry DPA.

Španieli získali trofej prvýkrát od roku 2011. Na vyvrcholení inauguračného finálového turnaja sa zúčastnil aj španielsky kráľ Filip VI. Na slávnostnom ceremoniáli nechýbal ani "otec" novej koncepcie futbalista Gerard Pique s manželkou Shakirou.