Plzeň iba remizovala na ihrisku Karvinej, body sa delili aj v Tepliciach

Praha 24. novembra (TASR) – V nedeľnom stretnutí 17. kola českej futbalovej ligy remizovali Teplice s Baníkom Ostrava 1:1. Domáci sa po troch prehratých zápasoch tešili z bodu, hostia naopak nevyužili šancu vystriedať Spartu Praha na piatom mieste tabuľky.

Posledná Karviná, ktorú premiérovo viedol slovenský tréner Juraj Jarábek, remizovala s druhou Plzňou 1:1. Domáci ukončili sériu piatich prehier bez streleného gólu.

Česká liga - 17. kolo:

FK Teplice – FC Baník Ostrava 1:1 (0:0)

Góly: 66. Řezníček – 49. Stronati (11m)

MFK Karviná – FC Viktoria Plzeň 1:1 (1:0)

Góly: 16. Lingr – 68. Krmenčík

/Čonka celé stretnutie, Bukata do 66. min, Janečka do 74. min – Procházka do 60. min/