Davis Cup: Slováci v kvalifikácii proti Čechom, Hrbatý si ich tajne želal

Hrať sa bude 6.-7. marca, víťaz zápasu si vybojuje miestenku na prestížny turnaj v španielskej metropole.

Dominik Hrbatý — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Madrid 24. novembra (TASR) - Slovenskí tenisti privítajú Čechov v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2020. Rozhodol o tom nedeľný žreb v Madride. Hrať sa bude 6.-7. marca, víťaz zápasu si vybojuje miestenku na prestížny turnaj v španielskej metropole.

Celkovo sa na budúcoročnom finálovom turnaji v Madride 23.-29. novembra 2020 predstaví opäť osemnásť tímov. Istotu účasti má kvarteto tohtoročných semifinalistov Kanada, Veľká Británia, Rusko a domáce Španielsko, navyše Francúzsko a Srbsko, ktorí získali voľnú kartu.

O zvyšné miestenky zabojuje 24 tímov. V kvalifikácii sa predstavili nasadené krajiny z 5.-18. miesta v rebríčku, ktoré doplnili víťazi zápasov I. svetovej skupiny, medzi ktorými boli aj Slováci. Tí si v septembri poradili so Švajčiarmi.

Slováci sa proti Čechom pokúsia napraviť februárovú kvalifikačnú prehru s tohtoročnými finalistami Kanaďanmi. „Musím povedať, že Čechov som si tajne želal ako súpera. Česi sú na podobnej úrovni ako my, hráčsky sme na tom kvalitatívne rovnako. Je to jeden z mála súperov, s ktorým máme celkom dobrú šancu vyhrať. Vzhľadom na to, koho sme mohli dostať, je to veľmi prijateľný žreb. Pravda, je to derby a tie nikdy nie sú jednoduché. Je super, že Čechov privítame doma, ešte sa rozhodneme, na akom povrchu sa bude hrať," povedal pre TASR kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý.