Wilder obhájil titul v superťažkej váhe, čaká ho Fury

V sobotnom zápase v Las Vegas poslal Kubánca Luisa Ortiza na zem v siedmom kole a zabezpečil si tak odvetu s Tysonom Furym.

Deontay Wilder (vľavo) a Luis Ortiz — Foto: TASR/AP

Las Vegas 24. novembra (TASR) – Americký boxer Deontay Wilder obhájil titul organizácie WBC v superťažkej hmotnostnej kategórii. V sobotnom zápase v Las Vegas poslal Kubánca Luisa Ortiza na zem v siedmom kole a zabezpečil si tak odvetu s Tysonom Furym.

Úvodných šesť kôl veľa vzruchu neprinieslo. Rozhodujúci úder v 7. kole prišiel ako blesk z jasného neba. „Hral som sa s ním, nechcel som robiť neuvážené kroky. Moja šanca napokon prišla a využil som ju," povedal podľa AP 34-ročný Wilder.

Ortizovi sa po tvrdom údere pravačkou nezdvíhalo zo zeme ľahko, no myslí si, že to stihol v časovom limite: „Keď rozhodca napočítal do sedem, už som stál. Chcel som pokračovať." Proti rozhodnutiu však napokon neprotestoval. Kvality svojho súpera uznal aj Wilder: „Patrí k svetovej špičke, proti tomu nemôže nikto namietať."

Wilder si vylepšil bilanciu v profesionálnom ringu na 42 víťazstiev (41 KO) a jedna remíza. Práve tou sa skončil jeho minuloročný súboj s Tysonom Furym. S kontroverzným Britom sa stretne znova 23. februára 2020.