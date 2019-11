TASR

Dnes o 10:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hádzanári Prešova prehrali v Lige majstrov na palubovke Sävehofu o jediný gól

Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom predposlednom deviatom zápase v C-skupine Ligy majstrov na palubovke švédskeho IK Sävehof 29:30.

Na snímke s loptou Tadeáš Kažík (Tatran Prešov) — Foto: TASR/Milan Kapusta

Partille 23. novembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom predposlednom deviatom zápase v C-skupine Ligy majstrov na palubovke švédskeho IK Sävehof 29:30. Prešovčania držali s domácimi krok po celý zápas, viackrát sa aj dostali do vedenia, no v poslednej minúte inkasovali rozhodujúci gól. Už pred stretnutím vo Švédsku prišli o šancu postúpiť do ďalšej fázy.

Prešovčania uzavrú účinkovanie v Lige majstrov v sobotu 30. novembra domácim zápasom proti fínskemu Riihimäen Cocks.

C-skupina: IK Sävehof - Tatran Prešov 30:29 (16:16) Najviac gólov Sävehof: Bogojevič 10, Edvardsson 5, zostava a góly Tatrana: Čupryna, Cvitkovič - Rábek 2, Djerič, Lapajne 5, Muňoz 2, L. Urban 4, Hozman 1, Vučko 1, Straňovský 5, Michalka, Grzentič 1, Carapkin 1, Gatiné 7. Rozhodovali: A. Vitaku, E. Vitaku (obaja Kos.), TH: 1/1 - 2/2, ŽK: 1:2, ČK: Rábek (Tatr.), 1012 divákov. ďalší výsledok C-skupiny: CD Bidasoa Irun - Sporting CP 32:32 (16:16)

Hlasy po zápase:

Slavko Goluža, tréner Tatrana: „Škoda, že sme na začiatku druhého polčasu nezlomili zápas, keď sa nám nepodarilo odskočiť na tri góly. Podarilo sa nám mať gólovú sériu, ale rýchlo sme chceli nejaké situácie zakončovať, čo nebolo dobré. Na konci sme skúšali zahrať takticky, škoda že nám odpískali faul a inkasovali sme rozhodujúci gól."

Miroslav Benický, generálny manažér Tatrana: „Ako sme pred sezónou očakávali, každý duel v Lige majstrov sa hrá proti kvalitnému mužstvu a väčšina výsledkov je tesná, aj keď sa môže stať, že tím vyhrá či prehrá väčším rozdielom. Dnes to bola ukážka toho, že tímy sú veľmi vyrovnané. My sme bojovali o víťazstvo bez ohľadu na to, že sme nemohli postúpiť. Na rozdiel od domáceho zápasu sme udržali nástup do duelu, veľmi dobre sme prebíjali vysunutú obranu. Škoda, že v rozhodujúcich momentoch sme neodskočili na väčší gólový rozdiel, hoci sme si vypracovali šance, ktoré sme nepremenili a súper sa vrátil do zápasu."

Martin Straňovský, kapitán Tatrana:„"Veľká škoda dnešnej prehry. Minimálne remízu sme si zaslúžili. Na konci sme boli schopní vyrovnať. Nezvesili sme hlavy, ale prehrali sme o gól, čo nás veľmi trápi. Škoda niektorých situácií aj v prvom polčase, že nevidíme prečíslenie v niektorých situáciách a nedáme tú loptu do konca, strieľame z nepripravených situácií. A takisto aj v obrane. Aj rozhodujúci gól, ktorý nám strelila ich spojka podstrelom zo stredu, sme mohli blokovať alebo zlikvidovať lepšou reakciou."