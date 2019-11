TASR

Dnes o 07:48 čítanie na minútu 0 zdieľaní Davis Cup: Kanaďania postúpili premiérovo do finále, o trofej proti Španielom

Vo finále Davisovho pohára nastúpia proti sebe tenisti Kanady a Španielska.

Kanadský tenista Vasek Pospisil — Foto: TASR/AP

Madrid 23. novembra (TASR) - Vo finále Davisovho pohára nastúpia proti sebe tenisti Kanady a Španielska. Kanaďania si v sobotňajšom semifinále v Madride poradili s Ruskom 2:1, keď o ich triumfe rozhodla až záverečná štvorhra.

V nej si Vasek Pospisil a Denis Shapovalov poradili s ruským párom Karen Chačanov, Andrej Rubľov v trojsetovej dráme 6:3, 3:6 a 7:6 (5). Domáci Španieli v semifinále zdolali Veľkú Britániu 2:1, keď rovnako o svojej výhre rozhodli až vo štvorhre. Rafael Nadal s Felicianom Lopezom zvíťazili nad dvojicou Jamie Murray, Neal Skupski v dramatickom súboji 7:6 (3), 7:6 (8).

V dueli Ruska s Kanadou najskôr vo dvojhrách Rubľov zdolal Pospisila 6:4, 6:4, na 1:1 následne vyrovnal Shapovalov po triumfe nad Chačanovom 6:4, 4:6 a 6:4. Kanaďania potom v debli v tajbrejku tretieho setu prehrávali 0:3, ale otočili skóre a sú vo finále prvýkrát v 119-ročnej histórii súťaže.

Predtým bolo ich maximom dvakrát semifinále (1913 a 2013). „Je neuveriteľné, že sme to dotiahli až do finále, vôbec prvého v histórii pre Kanadu. Som rád, že som toho súčasťou. Rozhodujúca štvorhra, to bol skvelý zápas plný emócií," povedal Pospisil.

V boji o titul na finálovom turnaji sa Kanaďania predstavia v nedeľu proti Španielom, ktorých v zápase s Veľkou Britániou potiahol Rafael Nadal. Po tom, čo Feliciano Lopez v úvodnej dvojhre podľahol Kyleovi Edmundovi 3:6, 6:7 (3), dokázal Nadal zdolať Daniela Evansa 6:4, 6:0 a potom uspel s Lopezom aj v rozhodujúcej štvorhre. Španieli si zahrajú finále Davisovho pohára prvýkrát od roku 2012.

Medzinárodná tenisová federácia (ITF) v sobotu informovala, že voľné karty na finálový turnaj 2020 dostali Srbsko a Francúzsko. Istú účasť majú aj všetci štyria tohtoroční semifinalisti - Španielsko, Kanada, Veľká Británia a Rusko. Osemnásť účastníkov skompletizuje 12 víťazov zápasov v marcovej kvalifikácii, ktorú vyžrebujú v nedeľu. V kvalifikácii sa predstaví aj Slovensko.