NHL: Chára s asistenciou pri výhre Bostonu, Montreal premárnil štvorgólový náskok

New York 24. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára pomohol v noci na nedeľu v zámorskej NHL jednou asistenciou k domácemu víťazstvu Bostonu nad Minnesotou 5:4 po predĺžení. Pre kapitána Bruins to bol desiaty bod (4+6) v 23 tohtosezónnych vystúpeniach. Jeho krajan Jaroslav Halák bol opäť na striedačke, v bránke "medveďov" sa predstavil Fín Tuukka Rask.

V ďalšom zápase Montreal s Tomášom Tatarom neudržal proti New Yorku Rangers náskok 4:0 a prehral doma s „jazdcami" 5:6. Tampa Bay s Erikom Černákom si poradila s Anaheimom 6:2. Radosť z triumfu mal aj ďalší slovenský obranca Andrej Sekera, ktorého Dallas zdolal Chicago 2:1 po samostatných nájazdoch a natiahol sériu víťazstiev už na šesť zápasov.

Washington prehral doma s Vancouverom 1:2 po nájazdoch, jediný úspešný exekútor v nich bol až v siedmej sérii útočník hostí Bo Horvat. Slovenský krídelník Richard Pánik odohral za Washington viac ako 11 minút, pripísal si dva strelecké pokusy a v prvej tretine aj menší trest za podrazenie.

V riadnom hracom čase padli oba góly ešte v prvej časti, na zásah domáceho Jakuba Vránu odpovedal Elias Pettersson. Pre Capitals to je druhá prehra za sebou. Hrdinom hostí bol brankár Jacob Markström, ktorý zlikvidoval 32 striel a sedem nájazdov.

Calgary ukončilo sériu šiestich prehier, keď vyhralo na ľade Philadelphie 3:2 po nájazdoch. Autorom víťazného zásahu bol Matthew Tkachuk.

výsledky NHL:

Washington - Vancouver 1:2 pp a sn, Philadelphia - Calgary 2:3 pp a sn, Los Angeles - Arizona 2:3, Boston - Minnesota 5:4 pp /CHÁRA za domácich 0+1/, Carolina - Florida 4:2, Colorado - Toronto 3:5, Montreal - New York Rangers 5:6, New Jersey - Detroit 5:1, Tampa Bay - Anaheim 6:2, Winnipeg - Columbus 4:3, St. Louis - Nashville 2:4, Dallas - Chicago 2:1 pp a sn, Vegas - Edmonton 2:4, San Jose - New York Islanders 2:1 pp