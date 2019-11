TASR

Britská kapela Coldplay vydala nový album Everyday Life

V poradí ôsma platňa je ich najpestrejšou nahrávkou, ponúka veľa prekvapivých momentov.

Na archívnej snímke z 15. apríla 2016 členovia britskej skupiny Coldplay, zľava Jonny Buckland, Guy Berryman, Chris Martin a Will Champion — Foto: TASR/AP

Bratislava 22. novembra (TASR) – Známa anglická kapela Coldplay vydala nový album s názvom Everyday Life. V poradí ôsma platňa je ich najpestrejšou nahrávkou, ponúka veľa prekvapivých momentov. Novinku poňala štvorica naozaj veľkoryso.

Šestnásť piesní je rozdelených na dve časti a kapela v súvislosti s albumom hovorí o dvojalbume. Nahrávka je v mnohom iná od tých predošlých. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.

Nový začiatok

„Na tomto albume je to iný Coldplay, na aký sme zvyknutí a aký dôverne poznáme. Je to vzrušujúci nový začiatok, odvážny spôsob, ako začať druhú kapitolu," napísal hudobný mesačník Q.

„Kapela sa vydala na ďalší prieskum a nejde len o experimentovanie so zvukom a laškovanie s africkou a blízkovýchodnou hudbou, sú to aj nové emócie. Svet sa prudko mení a Coldplay s ním. Najlepšou pozvánkou na vypočutie albumu sú oba úvodné single, Orphans a Arabesque. Zreteľne vymedzujú priestor, na ktorom sa kapela hodlá pohybovať. Album ponúka veľa hudobných odbočiek, pohromade ho držia priamočiare texty a Martinov zlatý dar pre melódiu," dodáva v recenzii britský Telegraph.

Netradičná propagácia

Coldplay netradične poňali aj propagáciu albumu. Či už ide o celkový imidž, ktorý vychádza z archívnej rodinnej fotografie gitaristu Jonnyho Bucklanda z roku 1919, tajomné bilbordy, obrázky v antikvariátoch, listy rozosielané náhodným fanúšikom, zverejňovanie inzerátov v novinách alebo koncert v Jordánsku, rozdelený takisto ako album na dve časti Sunrise a Sunset.

Anglická rocková formácia Coldplay vznikla v Londýne v roku 1998. V júli 2000 vydali debutový album Parachutes, v auguste 2002 druhý A Rush Of Blood To The Head a v júni 2005 tretí s názvom X & Y. Všetky tri sa dostali na prvú pozíciu v rebríčku albumov a predaj u každého z nich prevýšil sumu 10 miliónov kópií.

V júni 2008 vyšiel ich štvrtý album Viva la Vida or Death and All His Friends. Ten sa dostal na prvé miesta albumových hitparád v 36 krajinách sveta. Piaty album Mylo Xyloto z októbra 2011 sa rovnako dostal na prvé miesta rebríčkov. To isté platí aj o šiestom albume Ghost Stories, ktorý vydali v máji 2014, aj o siedmom albume A Head Full Of Dreams, ktorý vyšiel v decembri 2015.

K diskografii patria aj štyri live a tri kompilačné albumy. V anglickej singlovej TOP 40 hitparáde majú zatiaľ 24 piesní, v americkej 14. Najúspešnejšími sú Viva la Vida a Paradise, ktoré sa dostali na prvé miesto. V júli 2017 vydali EP platňu Kaleidoscope.