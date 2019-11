TASR

Skvelý úspech parahokejistov! Slovenskí reprezentanti postúpili medzi elitu

Slovenskí reprezentanti v parahokeji si vybojovali postup do elitnej kategórie majstrovstiev sveta.

Slovenskí reprezentanti v parahokeji — Foto: Facebook/Slovenský paralympijský výbor

Berlín 22. novembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v parahokeji si vybojovali postup do elitnej kategórie majstrovstiev sveta. V piatok vo svojom záverečnom vystúpení na šampionáte B-kategórie v Berlíne rozdrvili Poľsko 11:0 a obsadili konečné druhé miesto v tabuľke.

„Bol to zápas v tréningovom tempe a pohode. Boli sme jednoznačne lepší, čo odzrkadľuje aj výsledok. Chalani sa už bavili hrou. Prihrávali sme si, kombinovali, bolo to už fakt o zábave. Taká pekná bodka na záver," zhodnotil posledné vystúpenie tréner Radoslav Bielečka.

„Vedeli sme, do čoho ideme, že sme favoriti. Chceli sme to ukázať aj na ľade, čo sa nám aj podarilo. Strelili sme dva góly v prvej tretine a potom to už išlo. Súper pôsobil takým odovzdaným dojmom, takže nám to ešte trochu uľahčil," uviedol pre spv.sk strelec hetriku Martin Joppa.

„Pre nás to dnes bola povinná jazda. Poliakov poznáme dlho a veľmi dobre, pretože s nimi sme začínali. Bola to hra na jednu bránku. Zahrali si aj všetci chalani, ktorí sa pri silnejších súperoch nedostali na ľad. Vyskúšali sme si niektoré herné situácie a výsledok hovorí za všetko," dodal kapitán Marián Ligda.