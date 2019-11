TASR

Dnes o 10:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NBA: Clippers v záverečnej minúte otočili duel s Houstonom, Lakers pokračujú v sérii výhier

Basketbalisti Los Angeles Lakers natiahli sériu víťazstiev v zámorskej NBA už na šesť zápasov.

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) — Foto: TASR/AP

New York 23. novembra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers natiahli sériu víťazstiev v zámorskej NBA už na šesť zápasov. V noci na sobotu vyhrali na palubovke Oklahomy City 130:127 a upevnili si postavenie na čele tabuľky Západnej konferencie i celej súťaže. Hostí potiahol k triumfu Anthony Davis, ktorý nastrieľal 33 bodov, z toho 24 v druhom polčase. Zaznamenal aj 11 doskokov a sedem asistencií.

Ešte donedávna líder východu Boston prehral druhé stretnutie v sérii, keď neuspel v Denveri 92:96. Duel nedohral najlepší strelec Celtics Kemba Walker, ktorý v druhej štvrtine tvrdo narazil hlavou do spoluhráča Semiho Ojeleyeho a s otrasom mozgu ho odviezla sanitka.

Hráči z Colorada si vypracovali rozhodujúci náskok už v prvej štvrtine, ktorú vyhrali 27:13. V ich drese si pripísal triple double srbský pivot Nikola Jokič, keď zaznamenal 18 bodov, 16 doskokov a 10 asistencií. Denver zdolal po Houstone dvoch silných súperov v sérii, ťahá štvorzápasovú víťaznú šnúru a má s spolu s Miami tretiu najlepšiu bilanciu v lige.

„Bolo to škaredé víťazstvo. Mali sme skvelú obranu, no nechali sme súpera vrátiť sa do zápasu. V závere chlapci zvýšili intenzitu, premenili dôležité strely a zaznamenali úspech proti výbornému družstvu," povedal podľa oficiálnej webstránky Nuggets tréner domácich Mike Malone.

Los Angeles Clippers zdolali hráčov Houstonu 122:119, keď ešte minútu pred koncom prehrávali o päť bodov 112:117. Lenže potom premenili trojky Paul George i Lou Williams a 15 sekúnd pred koncom rozhodujúcu strelu i Kawhi Leonard.

„Vo štvrtej štvrtine sme začali hrať tvrdo a premieňať dôležité strely. Mali sme začať skôr, v prvej štvrtine sme urobili veľa chýb. Zvíťazili sme, je to skvelý pocit, veď sme hrali iba druhý duel spolu v kompletnom zložení," povedal po zápase pri mikrofóne ESPN najužitočnejší hráč uplynulého finále Leonard.

Hráči San Antonia Spurs podľahli domácej Philadelphii 104:115 a prehrali ôsmy duel za sebou. Je to najhoršia séria tímu v ére trénera Gregga Popovicha. Naposledy prehral klub z Texasu osemkrát v rade v novembri 1996, keď sedel na lavičke Bob Hill.

Prekvapujúco druhý tím východu Miami uspel v Chicagu 116:108. Proti svojmu bývalému klubu sa vytiahol Jimmy Butler, ktorý bol s 27 bodmi najlepší strelec duelu. Brooklyn si poradil so Sacramentom 116:97 aj bez Kyrieho Irvinga či Carisa LeVerta. Hosťom sa naopak česrstvo zranil Bogdan Bogdanovič, ktorý má problémy so zadným stehenným svalom.