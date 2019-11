TASR

Životný úspech strelca Jányho. V Svetovom pohári v Číne získal BRONZ

Slovenský reprezentant v streľbe zo vzduchovej pušky Patrik Jány považuje tretie miesto vo finále Svetového pohára v Číne za svoj najväčší úspech.

Na snímke slovenský strelec Patrik Jány — Foto: TASR/Michal Svítok

Pchu-tchien 22. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant v streľbe zo vzduchovej pušky Patrik Jány považuje tretie miesto vo finále Svetového pohára v Číne za svoj najväčší úspech. Zverenec trénera Zoltána Baláža z DUKLY Banská Bystrica pritom po kvalifikácii nemal dobré tušenie, napokon mu však ázijské dobrodružstvo prinieslo veľkú radosť.

Jány skončil v kvalifikácii piaty so ziskom 626,8 bodu. „Zo začiatku kvalifikácia prebiehala, ako sme chceli, avšak koniec nebol ideálny. Myslel som si, že to na finále nebude stačiť, ale tréner ma presvedčil o opaku. Keď mi ukázal na tabuľu a ja som tam figuroval na piatom mieste, bol som veľmi šťastný, že sa mi podarilo dostať do najlepšej osmičky. To bolo vlastne to, čo sme s trénerom chceli, dostať sa do finále. V ňom to už potom bolo viac-menej o tom, že kto z koho. Nezačal som dobre, ako som chcel, z mojej strany to už bolo potom skôr také dobiehanie súperov a preto to tretie miesto je neskutočná spokojnosť," povedal pre TASR Jány.

Dvadsaťdvaročný slovenský reprezentant si miestenku na OH v Tokiu vybojoval už v predstihu, v auguste mu ju zabezpečila bronzová priečka na pretekoch Svetového pohára v Riu de Janeiro. O tri mesiace neskôr však prišla ešte väčšia radosť.

„Určite je to môj doposiaľ najväčší úspech. Na týchto pretekoch sa stretávajú len tí najlepší strelci z celého roka, získať v takejto konkurencii bronz je niečo, o čom by sa mi minulý rok ani len nesnívalo."

Jány potrebuje do začiatku OH ešte veľa tréningov, v nich potrebuje pred vrcholom budúcoročnej sezóny zlepšiť detaily. "Rezervy sú vždy a všade. Je pre mňa dôležité pokračovať dobrými výsledkami a treba zotrvať v tom, čo robíme. Potom sa uvidí," naznačil. Po úspešnej sezóne sa už teší na oddych, musí však dobehnúť aj študijné povinnosti. "Bolo by asi najlepšie dokončiť veci, ktoré som trochu tlačil do úzadia. Určite sa musím povenovať škole, nachádzam sa v bakalárskom ročníku. Potom ma čakajú Vianoce s rodinou a Silvester s kamarátmi, na to sa už teraz veľmi teším," uzavrel Jány pre TASR.