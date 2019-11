Pavol Hirka

Česi zakážu kamiónom navzájom sa predbiehať

Česko zrejme čaká na niektorých cestách veľká zmena.

Ilustračné foto — Foto: pixabay.com/Schwoaze

PRAHA 22. novembra - Česko zrejme čaká na niektorých cestách veľká zmena. Ako dnes uviedol český premiér Andrej Babiš (ANO), na základne jednania s ministrom vnútra Jiřím Hamáčkom (ČSSD) a políciou na časti diaľnice D1 budú mať kamióny zakázané predbiehať ostatné vozidlá.

Ako informovala ČT24, tamojšie ministerstvo vnútra pripravilo zoznam 46 diaľničných úsekov, kde chce pre kamióny s hmotnosťou nad 12 ton a výnimočne aj pre menšie nákladné autá zakázať predbiehanie. Rezort mal vychádzať zo skúseností dopravných policajtov v daných krajoch, samotný návrh ešte ale musí prejsť cez ministerstvo dopravy.

Najviac zákazov chce český rezort vnútra na diaľnici D1. Okrem kamiónov nad 12 ton by do ľavého pruhu nesmeli do ľavého pruhu taktiež vozidlá nad 3,5 tony.