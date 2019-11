TASR, Dobré noviny

Dnes o 11:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Veľké jubileum hrdinky. Pani Elena počas druhej svetovej vojny zachraňovala životy

Zdravotná sestra, ktorá počas druhej svetovej vojny pomáhala raneným a chorým vojakom i partizánom, oslávila narodeniny minulý mesiac.

Pani Elena Kotočová — Foto: MO SR - Ivan Kelement

Selce 20. novembra (TASR) – Pani Elena Kotočová prežila život, ktorý bol plný dobrodružstva. Zdravotná sestra, ktorá počas druhej svetovej vojny pomáhala raneným a chorým vojakom i partizánom, oslávila narodeniny minulý mesiac.

Obec Selce v Banskobystrickom okrese navštívil v stredu minister obrany Peter Gajdoš, aby pri tejto príležitosti storočnej účastníčke národného boja za oslobodenie a vojnovej veteránke udelil pamätnú medailu k 75. výročiu Slovenského národného povstania (SNP) a skončenia druhej svetovej vojny.

Pani Elena Kotočová Foto: MO SR - Ivan Kelement

„Vzácnych momentov, akým je tento, nie je veľa. O to viac si ich vážim. Pretože i takýmto spôsobom môžeme našim vojnovým veteránom preukázať úctu a rešpekt za ich odvahu a odhodlanie postaviť sa zlu, voči ktorému počas vojny bojovali a mnohí z nich prišli o život," uviedol Gajdoš.

„Len aby ste boli všetci šťastní a zdraví, aby sa už nikdy nestala žiadna vojna, aby bolo len dobre pre každého, to je najdôležitejšie," reagovala storočná oslávenkyňa. Trochu si aj "posťažovala", keď uviedla: „Neviem, prečo som tak dlho na svete." Minister na to reagoval slovami: „Lebo ste si to od Pána Boha zaslúžili."

Pani Elena Kotočová a minister obrany Peter Gajdoš Foto: MO SR - Ivan Kelement

Vojnová veteránka Elena Kotočová v súčasnosti žije u svojho synovca v Selciach. V období druhej svetovej vojny počas SNP pracovala vo vojenskej záložnej nemocnici v Banskej Bystrici, ktorá bola podriadená vojenskej Zdravotníckej správe 1. československej armády na Slovensku.

Neskôr sa zdržiavala u svojich rodičov v obci Strelníky, kde naďalej poskytovala nezištnú zdravotnícku pomoc raneným a chorým vojakom i partizánom.