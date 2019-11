TASR

NBA: Milwaukee na víťaznej vlne, Antetokounmpo s druhým triple double v sezóne

Basketbalisti Milwaukee Bucks natiahli víťaznú sériu v zámorskej NBA už na šesť zápasov.

Hráč Milwaukee Giannis Antetokounmpo (vľavo) strieľa cez Carmela Anthonyho z Portlandu — Foto: TASR/AP

New York 22. novembra (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks natiahli víťaznú sériu v zámorskej NBA už na šesť zápasov. V noci na piatok si v domácom súboji poradili s Portlandom Trail Blazers 137:129.

Bucks potiahol k výhre najužitočnejší hráč predchádzajúcej sezóny Giannis Antetokounmpo, ktorý zaznamenal 24 bodov, 19 doskokov a 15 asistencií (kariérne maximum) a dosiahol druhý triple double v sezóne a už šestnásty v profiligovej kariére.

„Dnes mi to v ofenzíve veľmi nešlo. Nebol som schopný premeniť svoje pokusy, tak som sa prihrávkami snažil nachádzať spoluhráčov. Tí boli vždy na správnom mieste a skórovali. Urobil som vždy len polovicu práce, o ostatné sa postarali oni," uviedol 24-ročný Antetokounmpo pre ESPN.

Jeho spoluhráč Eric Bledsoe pridal 30 bodov a šesť doskokov. Hosťom nestačilo ani 37 bodov a 10 asistencií C.J. McColluma. Bucks dosiahli už siedmy triumf z deviatich vzájomných stretnutí s Portlandom a kraľujú Východnej konferencii, Trail Blazers sú na západe na 14. priečke.

V druhom nočnom zápase si hráči New Orleans odniesli po výsledku 124:121 výhru z Phoenixu. Hostia aj naďalej hrajú bez jednotky tohtoročného draftu Ziona Williamsona, ktorý laboruje so zraneným kolenom. Po nevydarenom vstupe do sezóny aktuálne zvíťazili 5-krát z predchádzajúcich siedmich zápasov a poskočili už na 10. miesto Západnej konferencie.