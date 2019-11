TASR

Dnes o 08:02 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní NHL: Sekera a Chára prispeli asistenciami k výhram, uspela aj Tampa s Černákom

Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera prispel v zámorskej NHL jednou asistenciou k domácemu víťazstvu Dallasu nad Winnipegom 5:3.

Radosť hráčov Dallasu v zápase proti Winnipegu — Foto: TASR/AP

New York 22. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera prispel v zámorskej NHL jednou asistenciou k domácemu víťazstvu Dallasu nad Winnipegom 5:3. Stars predĺžili víťaznú sériu na päť duelov, bodovali v desiatom zápase v rade.

Rovnako bod za asistenciu si pripísal aj Zdeno Chára, ktorého Boston si v noci na piatok poradil doma s Buffalom 3:2. Brankár Jaroslav Halák bol na striedačke Bruins, zápas odchytal Fín Tuukka Rask.

Sekera sa podieľal na úvodnom góle duelu, keď jeho strelu od modrej čiary dorazil v 28. minúte do siete Mattias Janmark a oslávil tak návrat po zranení. Pre slovenského obrancu to bola druhá asistencia i bod v sezóne. Stars v prostrednej časti pridali ďalšie dva góly a viedli 3:0, no o trojgólový náskok prišli, pretože Jets po zásahoch Kylea Connora, Patrika Laineho a Lucu Sbisu vyrovnali.

O víťazstve Dallasu napokon rozhodol vydareným blafákom štyri a pol minúty pred koncom kapitán Jamie Benn a ukončil Jets trojzápasovú víťaznú sériu. Jeden z gólov Stars strelil český útočník Radek Faksa a bodoval v ôsmom zápase za sebou.

Najlepší duel v drese „hviezd" odohral Corey Perry, ktorý si pripísal tri asistencie. Tridsaťtriročný Sekera bol na ľade takmer 20 minút, okrem asistencie zaznamenal plusový bod a dve strely.

Víťazstvo Bostonu nad Buffalom (3:2) zariadili najväčšie útočné esá Bruins. Dva góly strelil Brad Marchand, ďalší pridal David Pastrňák a ako prvý hráč v tejto sezóne sa dostal na hranicu 20 presných zásahov. Boston natiahol sériu s minimálne bodom na šesť duelov.

Výrazný podiel na úspechu mal brankár Tuukka Rask, ktorý chytil 36 striel a v tretej tretine sa blysol fantastickým zákrokom vyrážačkou, keď mrštným skokom "ukradol" gól Evanovi Rodriguesovi a udržal svoj tím vo vedení 3:1. „Bol to super zákrok v štýle Dominika Hašeka," povedal tréner Bostonu Bruce Cassidy.

Buffalo prestrieľalo domácich v pomere 38:27. „Nehrali sme dobre, zvíťazili sme po béčkovom výkone. Uspeli sme vďaka brankárovi a presilovkám," dodal Cassidy pre nhl.com. Kapitán Bostonu Zdeno Chára zaznamenal piatu asistenciu v sezóne, keď jeho strelu od modrej úspešne tečoval Marchand a vyrovnal na 1:1. Štyridsaťdvaročný Chára strávil na ľade 25 minút a 50 sekúnd a bol najvyťaženejším hráčom zápasu. Počas 27 striedaní zaznamenal plusový bod a jednu strelu.

Zo Slovákov bol v akcii aj ďalší obranca Erik Černák a rovnako zažil radosť z výhry. Jeho Tampa Bay uspela na ľade Chicaga 4:2, hoci nastúpila bez zraneného útočníka Nikitu Kučerova a po prvej tretine sa na ľade neobjavil ďalší kľúčový hráč a kapitán tímu Steven Stamkos.

„Bojovali sme celý tím, hoci sme boli oslabení. Mali sme veľa zblokovaných striel a hrali sme obetavo," povedal jeden zo strelcov Lightning Brayden Point. Hviezdny útočník Blackhawks Patrick Kane zaznamenal 600. asistenciu v kariére a bodoval v jedenástom zápase za sebou. Černák bol na ľade 18 minút a 16 sekúnd, zaznamenal mínusový bod, dve trestné minúty, jednu strelu a rozdal štyri "hity".

Florida opäť zmazal štvorgólové manko

Florida otočila duel s Anaheimom z 0:4 na 5:4, keď obrat dokonal v 22. sekunde predĺženia svojim druhým gólom v zápase obranca Aaron Ekblad. Podobný kúsok sa Panthers podaril druhýkrát v priebehu desiatich dní, keď nedávno zmazali štvorgólový deficit pri víťazstve 5:4 po nájazdoch nad Bostonom.

„Máme viacero hráčov, ktorí dokážu strieľať góly. Aj preto sme schopní zvrátiť aj takéto stavy," povedal Brett Connolly, ktorý dvomi gólmi v priebehu 27 sekúnd v závere druhej tretiny naštartoval obrat.

Florida strelila 84 gólov a má druhú najlepšiu ofenzívu v lige po Washingtone (90). Viac ako raz v jednej sezóne dokázal otočiť skóre zo štvorgólového manka v histórii NHL predtým len Edmonton Oilers (1983-84).

Ostrovania utvorili klubový rekord

V úspešnom ťažení pokračujú hokejisti New Yorku Islanders, ktorí zdolali Pittsburgh 4:3 po predĺžení a natiahli bodovú sériu na 16 zápasov. „Ostrovania" tak utvorili nový klubový rekord, keď prekonali svoje maximá 15 duelov bez prehry v riadnom čase z rokov 1972 a 1982.

Hviezdou stretnutia bol útočník Brock Nelson, ktorý vo svojom jubilejnom 500. zápase strelil dva góly vrátane víťazného v predĺžení. "Je to špeciálne. Ideme deň po dni, ale vieme, že sme sa zapísali do histórie. Určite si toto obdobie zapamätáme navždy," povedal Nelson, ktorý rozhodol v nadstavenom čase aj v utorok v Pittsburghu (5:4).

Triumf Philadelphie po štyroch prehrách

Po štyroch zápasoch sa z víťazstva tešila Philadelphia, na ľade Caroliny uspela 5:3. Štyrmi bodmi (2+2) sa blysol Claude Giroux. Nováčik Morgan Frost skóroval aj vo svojom druhom zápase v kariére, čo sa mu podarilo ako šiestemu hráčovi Flyers v histórii. Naposledy to dokázal na prelome októbra a novembra 2009 David Laliberté, ktorý v rokoch 2015-2017 pôsobil v HK Nitra.

Obhajca Stanleyho pohára zo St. Louis zdolal na domácom ľade Calgary 5:0. Brankár Jordan Binnington nepustil za chrbát ani jednu zo 40 striel Flames, zaznamenal prvý shutout v sezóne a šiesty v profiligovej kariére.

Svoj najlepší zápas v NHL odohral Zach Sanford, ktorý si pripísal štyri kanadské body (1+3). Vancouver si poradil s Nashvillom 6:3, keď až päť gólov strelil v presilovkách. Predators sa víťazstva nedočkali už šesť duelov, hoci na Jacoba Markströma vyslali 48 striel.

Úspešná premiéra nového trénera Toronta

Úspešnú premiéru na lavičke Toronta zažil tréner Sheldon Keefe, Maple Leafs vyhrali na ľade Arizony 3:1. „Chlapci hrali dobre, do zápasu dali veľa energie. Som nadšený, že som bol prvýkrát súčasťou tohto tímu," povedal Keefe pre nhl.com po svojom v prvom zápase v NHL. Tridsaťdeväťročný kouč prebral tím po odvolanom Mikeovi Babcockovi. „Javorové listy" ukončili šesťzápasovú sériu bez víťazstva.

Siedmy triumf z posledných ôsmich duelov zaznamenali hokejisti San Jose, keď zdolali Vegas Golden Knights 2:1 po predĺžení. O triumfe "žralokov" rozhodol Logan Couture. Tyler Toffoli pomohol dvomi gólmi k víťazstvu Los Angeles 5:1 nad Edmontonom. Jediný gól Oilers strelil kapitán Connor McDavid, naprázdno vyšiel jeho spoluhráč Leon Draisaitl, ktorý prišiel o 13-zápasovú bodovú sériu.