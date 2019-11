TASR

Na vianočných trhoch v Žiline ukážu aj život na stredovekom sedliackom dvore

Vianočné trhy v Žiline sa uskutočnia od 23. novembra do 23. decembra na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku.

Na snímke vianočné trhy na Mariánskom námestí v Žiline dňa 23. novembra 2018 — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 21. novembra (TASR) – Vianočné trhy v Žiline sa uskutočnia od 23. novembra do 23. decembra na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku. Pre návštevníkov bude k dispozícii desať stánkov s občerstvením, 14 remeselných stánkov a šesť stánkov s potravinovým tovarom na Mariánskom námestí. Na Námestí Andreja Hlinku budú dva stánky s občerstvením.

Podľa primátora Žiliny Petra Fiabáneho vyberalo mesto stánky prostredníctvom elektronickej aukcie v septembri a októbri. „Do mestského rozpočtu pribudne z prenájmu stánkov 182 392 eur, najvyššia suma za stánok bola 20 822 eur," uviedol Fiabáne.

Vizuál vianočných trhov má v tomto roku podobu vianočného mestečka. „Priestor pre návštevníkov sa rozšíri a súčasťou mestečka bude aj obrovská vianočná guľa, v ktorej sa radi fotografujú. Ozdobou Mariánskeho námestia budú tradične vianočný stromček a drevený betlehem. Návštevníci trhov nájdu v centre mesta rôznorodú vianočnú výzdobu, napríklad sobiu rodinku, svetelné vločky, anjelov či prevesy," doplnil hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Námestie Andreja Hlinku oživí počas víkendu 21. a 22. decembra ukážka života na stredovekom sedliackom dvore s prezentáciou stredovekých remesiel a so živými zvieratami.

„Bude tam osem – deväť remeselníkov. Je to aktivita tesne pred Vianocami, keď už deti majú prázdniny, aby sa mohli ísť niekde pozrieť. Neumiestňovali sme to priamo do rušného vianočného mesta na Mariánskom námestí, ale dali sme im priestor práve na Námestí Andreja Hlinku. Spolupracujeme s Cechom Terra de Selinan, čiže aj kvalita bude zachovaná," dodala vedúca odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline Ingrid Dolníková.