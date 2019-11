Ľubomíra Somodiová

Žena riskovala život, aby zachránila zo šľahajúcich plameňov nariekajúcu koalu

Koala uviazla uprostred zúrivých plameňov, z ktorých nevedela uniknúť. Našťastie ju zbadala obetavá žena, ktorá sa rozhodla zachrániť ju pred takmer istou smrťou.

— Foto: Reprofoto Youtube

NEW SOUTH WALES 21. októbra - Dramatická záchranná akcia bola natočená na video v austrálskom Novom Južnom Walese.

Žena vybehla za plačúcou koalou priamo do horiaceho lesa. „Bol to prirodzený inštinkt. Liezla po strome a na zadnej labky jej už šľahali plamene, tak som ju zabalila do trička a podarilo sa mi ju dať dole zo stromu. Bola hrozne rozpálená," opisovala záchranu Toni Dohertyová pre stanicu CNN.

Podala jej prvú pomoc

Toni začala koale okamžite liať na telo vodu, aby jej ochladila popáleniny. Vystrašené zviera sa dokonca napilo vody aj z PET fľaše.

Popáleniny si lieči v nemocnici

Koalu následne previezli hasiči do neďalekej veterinárnej nemocnice Port Macquarie. Podľa jej riaditeľa Cheyna Flanagana medvedíka koala volajú Lewis a z najhoršieho je už vonku. „Je to asi najhorší prípad, aký tu máme. Má nepekne popálené labky, končatiny a čiastočne aj intímne partie. Poznamenalo ho to. Ale pozrite sa naňho. Veľmi mu chutí a páči sa mu tu. Má tú päť-hviezdičkový servis," povedal Flanagan agentúre Reuters.

Tohtoročné zúriace požiare si už za obeť vzali stovky koalých životov v regióne Port Macquarie, v ktorom zachránili aj Lewisa.

Ak sa Lewis časom nezotaví natoľko, aby sa mohol vrátiť do voľnej prírody, pripojí sa k chovnému programu, aby pomohol uchovať vlastný druh.