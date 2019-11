Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Mladí Košičania chcú vysadiť strom za každého Košičana a vo voľnom čase sami tvoria dažďové záhrady

Skupina aktívnych mladých ľudí, ktorým záleží na svojom životnom prostredí, sú ochotní nad rámec svojich pracovných povinností vylepšovať vo svojom okolí to, čo nefunguje optimálne.

Mladá partia ľudí buduje daždové záhrady vo voľnom čase — Foto: Archív: Dobrovoľnícke centrum Košíc

KOŠICE 23. novembra - Partia Košičanov sa rozhodla, že vo voľnom čase bude nielen skráľlovať svoje okolie, ale čo je dôležitejšie, prispeje aj k obnove životného prostredia. Vďaka projektu s názvom „Sadíme strom života”, chcú mladí nadšenci vysadiť strom za každého obyvateľa mesta Košice.

Prečo ste sa rozhodli, že vo voľnom čase zmeníte prostredie okolo vašich bytov?

Sme partia aktívnych mladých ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí a sme ochotní nad rámec svojich pracovných povinností vylepšovať vo svojom okolí to, čo nefunguje optimálne. Pred štyrmi rokmi sa nám nepáčil stav areálu v materskej škole a tak sme sa spoločne s rodičmi, verejnosťou a pani riaditeľkou a učiteľkami rozhodli zmeniť jej podobu. Odvtedy, vzhľadom na úspech akcie, sme už zorganizovali viac ako 130 aktivít zameraných nielen na životné prostredie, ktoré sa uskutočňujú vždy v sobotu na jar a tiež na jeseň (Košická dobrovoľnícka jar, Košická dobrovoľnícka jeseň). Prevažne realizujeme revitalizácie materských škôl, čistíme lesy od odpadu, maľujeme ploty a mosty, pomáhame v školách, útulkoch či v iných neziskovkách. Tohto roku sme spustili aj naše dva nové projekty - Tvoríme dažďové záhrady a Sadíme strom života, ktorý je zameraný na výsadbu stromov v meste Košice a v jeho okolí s finančným krytím súkromného donora až do výšky 300 000eur. Cieľom je vysadiť strom za každého Košičana.



Prečo práve dažďové záhrady?

Tvorenie dažďových záhrad, ako vodozádržné opatrenie, je tiež jednou z možností, ako zlepšiť životné prostredie v našom meste. Dnes sme svedkami toho, keď dažďová voda zo striech budov veľmi rýchlo kanalizáciou opustí naše mesto. To má za následok vysušovanie a ohrievanie mestského prostredia, tvorbu mestského tepelného ostrova a extremizáciu počasia – dlhé obdobia sucha a následne prudké dažde. Dažďové záhrady sú jedným z najefektívnejších vodozádržných opatrení z pohľadu investícií a funkčnosti. Ich úlohou je zbierať dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch, kde môže táto dažďová voda vsiaknuť do zeme a dopĺňať zásoby podzemnej vody a pomocou rastlín dažďovú vodu vyparovať do okolia priamo v meste. Čo má veľmi priaznivý vplyv na miestnu klímu.

— Foto: Archív: Dobrovoľnícke centrum Košíc

Koľko rastlín ste už zasadili?

V rámci Košickej dobrovoľníckej jesene sme vytvorili štyri dažďové záhrady so stovkami rastlín a spoločne s mestskými časťami a s Košičanmi sme posadili tisíce nových stromov. Momentálne ešte prebieha výsadba, takže konečné číslo ešte nepoznáme. Každopádne sa tešíme veľkému záujmu zo strany občanov. Každý, kto má záujem o stromčeky, stačí ak vyplní tento formulár.



Aké máte do budúcnosti?

Tieto naše projekty sú systémové a dlhodobého charakteru. Takže plánujeme pokračovať aj na jar v roku 2020 tvorením dažďových záhrad, sadením stromov či revitalizáciou verejných priestorov. Naším cieľom je získavať finančné zdroje primárne od spoločensky zodpovedných súkromných firiem a jednotlivcov a pomáhať tak zhodnocovať, vlastnou prácou aj v spolupráci so samosprávami, ten verejný sektor.



Aká veľká musí byť táto záhrada, aby ste zachytili nejaké zmeny v životnom prostredí?

To je individuálne a závisí to od veľkosti spádovej plochy, množstva zrážok v danej oblasti či od dispozičných možností v danej lokalite. Každopádne každá jedna záhrada je prínosom pre nás všetkých a kvalitu nášho života v meste. Optimálny stav je dokázať efektívne využiť každú dažďovú kvapku v Košiciach.