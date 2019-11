Ľubomíra Somodiová

Coldplay končí s koncertnými turné. Kapela má na to ten najlepší dôvod

Skupinu Coldplay trápia environmentálne dopady ich veľkolepých šou. Rozhodli sa, že s novým albumom nevyrazia na turné, kým nepridú na to, ako spraviť kocertnú šnúru dostatočne udržateľnú.

Skupina Coldplay — Foto: Facebook/ Coldplay

LONDÝN 21. novembra - Britská skupina Coldplay nepôjde so svojím novým albumom Everyday Life na kocertné turné. Dôvod? Štvorica z Londýna ma obavy o environmentálne dopady, ktoré plynú z koncertovania po celom svete.

„S albumom nepôjdeme na turné,“ povedal pre BBC frontman skupiny Chris Martin. „Dáme si prestávku rok, možno dva, aby sme prišli na to, ako robiť turné tak, aby bolo v rámci udržateľnosti,“ vysvetlil so slovami, že chce, aby koncertná šnúra skupiny mala na planétu skôr pozitívny dopad ako ten negatívny.

Ako problém frontman kapely vidí nielen samotné veľkolepé koncerty, ale aj spôsob dopravy členov kapely a vybavenia na miesta koncertov. Zväčša využívajú leteckú prepravu, čím prispievajú aj k tvorbe uhlíkovej stopy.

Album vyjde už tento piatok

Dlho očakávaný album britskej hudobnej formácie uzrie svetlo sveta 22. novembra. Ide o ich celkovo ôsmy album. Ako naznačujú dve zverejnené nahrávky, bude veľmi pestrý. Obe piesne produkoval The Dream Team, v Arabesque hosťuje belgický spevák Stromae, v Orphans sa k štvorici pridal nigerijský hudobník Femi Kuti.

Obal nového albumu Everyday Life od Coldplay. Foto: Facebook/Coldplay

Nový album má vyjadriť globálnu perspektívu

Namiesto toho, aby skupina strávila mesiace na cestách, zahrajú dva megakoncerty v Jordánsku. Tie budú vysielané zadarmo pre svetové publikum prostredníctvom Youtube.

Chris Martin. Foto: Facebook/Coldplay

Doma sa na kapelu môžu tešiť už 25. novmebra v londýnskom Natural History Museum. Všetky zisky z koncertu budú venované charitám venujúcim sa environmentálnej problematike.

„Album nám veľmi jemným spôsobom hovorí, že sa encítime inak, ako hociktorý iný človek na Zemi,“ povedal Chris Martin. Spevák chce, aby boli všetky šou jeho skupiny bez plastov na jedno použitie a aby boli z veľkej časti poháňané len solárnou energiou.

Na hudobnej scéne sú už viac ako 20 rokov

Anglická rocková formácia Coldplay vznikla v Londýne v roku 1998. Na svojom konte majú do dnešných dní sedem albumov. V júli 2000 vydali debutový Parachutes, v auguste 2002 druhý A Rush Of Blood To The Head a v júni 2005 tretí s názvom X & Y. Všetky tri sa dostali na prvú pozíciu v rebríčku albumov a predaj u každého z nich prevýšil sumu 10 miliónov kópií. V júni 2008 vyšiel ich štvrtý album Viva la Vida or Death and All His Friends. Ten sa dostal na prvé miesta albumových hitparád v 36 krajinách sveta.

Piaty album Mylo Xyloto z októbra 2011 sa rovnako dostal na prvé miesta rebríčkov. To isté platí aj o šiestom albume Ghost Stories, ktorý vydali v máji 2014 aj najnovšom siedmom albume A Head Full Of Dreams, ktorý vyšiel v decembri 2015. K diskografii patria aj štyri live a tri kompilačné albumy. V anglickej singlovej TOP 40 hitparáde majú zatiaľ dvadsaťdva piesní, v americkej dvanásť. Najúspešnejšími sú Viva la Vida a Paradise, ktoré sa dostali na prvé miesto. V júli 2017 vydali EP platňu Kaleidoscope.