Klaudia Fiolová

Včera o 20:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Fantastický krok! Slovenský reťazec organizuje najväčšiu zbierku potravín pre chudobných na Slovensku

Aj malá pomoc môže mať veľký význam. Potravinová zbierka, ktorú organizuje spoločnosť Tesco už 7 rokov, pomáha ľuďom v núdzi a a sociálne slabším rodinám po celom Slovensku.

BRATISLAVA 21. novembra - Spoločnosť Tesco spúšťa už siedmy ročník najväčšej Potravinovej zbierky na Slovensku. Zapojiť sa môžu zákazníci v 120 obchodoch Tesca vo všetkých regiónoch od štvrtka 21. novembra 2019 až do soboty 23. novembra 2019.

Vlani sa podarilo vyzbierať rekordných 147 ton trvanlivých potravín a drogérie

V predajniach Tesco prekonali minulý rok rekord v objeme vyzbieraných prouktov. 147 ton trvanlivých potravín a drogérie tak pomohlo vyčariť krajšie Vianoce ľuďom v núdzi a sociálne slabším rodinám po celom Slovensku. „Oproti minulému roku sme zvýšili počet obchodov, kde budú môcť zákazníci potraviny darovať, a to na 120. Vďaka spolupráci s Potravinovou bankou a ďalšími partnerskými organizáciami zabezpečíme, že sa vyzbierané potraviny dostanú k ľuďom, ktorí ich najmä v predvianočnom období najviac potrebujú. Tesco navyše daruje týmto organizáciám finančný príspevok vo výške 20 % z hodnoty všetkých vyzbieraných produktov v obchodoch aj prostredníctvom našich Online nákupov na podporu ich činnosti. Veríme, že spoločne prekonáme minuloročný rekord,“ hovorí Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

Každý dar pomôže. Po novom viete prispieť aj online. Foto: Archív: Tesco

Potravinovú zbierku spoluorganizuje Tesco s Potravinovou bankou Slovenska, Slovenskou katolíckou charitou, Depaul Slovensko, Evanjelickou Diakoniou ECAV Slovensko a OZ Vagus.

Darovať potraviny môžu zákazníci Tesca počas 3 dní

Do Potravinovej zbierky Tesca sa môže zapojiť každý od štvrtka 21. novembra 2019 až do soboty 23. novembra 2019 medzi 10.00 hod. až 20.00 hod. Stačí zakúpiť trvanlivé potraviny ako cestoviny, cukor či múku alebo drogériový tovar v jednej zo 120 predajní Tesco a darovať ich dobrovoľníkom v predajniach. Dobrovoľníci z charitatívnych organizácií, ale aj kolegovia z Tesca pomôžu zákazníkom vybrať tovar, ktorý je na darovanie najvhodnejší.

Novinkou je darovanie online formou

Prvýkrát môžu zákazníci Tesca pomôcť ľuďom v núdzi aj cez internet – cez Tesco Online nákupy. Stačí, ak k svojmu nákupu doplnia niektorý zo šiestich balíčkov pomoci v hodnote od 5 do 12 eur pre rodiny aj seniorov. Balíček za nich doručí Tesco spolupracujúcej charitatívnej organizácii. „Ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej zbierky zapoja, či už v našich obchodoch alebo prostredníctvom Online nákupov. Nezáleží na tom, aké množstvo potravín alebo drogérie darujete, hlavné je to, že sa zapojíte a spoločne tak pomôžeme tam, kde je to najviac potrebné. Aj malá pomoc môže mať veľký význam,“ dodáva Veronika Bush.