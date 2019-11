Ľubomíra Somodiová

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Čo prezradil Google? Slováci chcú najviac potešiť dievčatá, Nemci niekoho s rakovinou, ako je to inde?

Niekedy by sme veľmi radi niekoho potešili, ale nevieme ako. V krajnom prípade niektorí z nás siahnu po vševediacom nástroji Google, ktorý v sebe ukrýva všetky odpovede. Rovnako nám vie našepkať, koho chcú najviac potešiť rôzne národy.

Ako niekoho potešiť? — Foto: Pixabay/Alexas_Fotos

BRATISLAVA 23. novembra – Vo vyhľadávači Google sme v 9 rôznych jazykoch zadali výraz „ako potešiť“. Google nám sám doplnil, aké výrazy v danom jazyku ľudia najčastejšie vyhľadávajú.

Ako sa vraví, začať je potrebné od seba. Na prvom mieste sa na Slovensku ocitol titul Ako potešiť spovedníka, ktorý vydal Spolok Svätého Vojtecha. Ak by sme nebrali do úvahy tento titul Slováci chcú najviac potešiť dievča, či muža v posteli. Ako druhý nás zaujímali bratia Česi. Zdá sa, že u našich susedov sa točí všetko okolo vzťahov. Ako jediní sú Česi viac zameraní na to, ako potešiť ženy. Naopak v Rusku sa takmer všetka snaha potešiť niekoho koncentruje na mužov. Taliani, Španieli či Nemci nezabúdajú napríklad na domácich miláčikov. Maďari ako jediní nezabúdajú aj na kamarátov.

Slovenčina

Ilustračný obrázok. Foto: TASR /Oliver Ondráš

1. - ako potešiť spovedníka (kniha)

2. - dievča

3. - muža v posteli

4. - frajerku

5. - ženu

Čeština

Ilustračný obrázok. Foto: TASR AP Photo/ Petr David Josek

1. - ženu

2. - chlapa

3. - ženu v posteli

4. - dievča

5. - milenca

Ruština

Ilustračný obrázok. Foto: TASR/ AP Photo/Alexander Zemlianichenko

1. - muža

2. - vnútorné dieťa

3. - muža v posteli

4. - ľudí

5. - muža s rakovinou

Bulharčina

Ilustračný obrázok. Foto: Wikimedia

1. - muža

2. - ženu

3. - môjho milovaného

4. - muža v posteli

Nemčina

Ilustračný obrázok. Foto: TASR/APKay Nietfeld/dpa via

1. - ako urobiť šťastným človeka s rakovinou

2. - muža

3. - niekoho

4. - mačky

5. - ženu

Taliančina

Ilustračný obrázok. Foto: TASR/ AP Photo/Luca Bruno

1. - človeka

2. - manželku

3. - mačku

4. - dievča

5. - psa

Španielčina

Ilustračný obrázok. Foto: TASR/ AP Photo/Atienza

1. - partnera

2. - ostatných šťastných

3. - muža

4. - niekoho v The Sims 4

5. - niekoho šťastným

6. - dieťa

Maďarčina

Ilustračný obrázok. Foto: TASR/ Ladislav Vallach

1. - frajera

2. - ženu

3. - kamarátov

Angličtina:

Ilustračný obrázok. Foto: TASR/Jonathan Brady/PA via AP

1. - boha

2. - Šhivu

3. - muža s rakovinou

4. - ženu

5. - muža v znamení leva