Európsky pohár FIBA: Inter podľahol Leidenu a stratil šancu na postup zo skupiny

So súťažou sa zverenci trénera Aramisa Nagliča rozlúčia v stredu 27. novembra o 18.00 h pred svojim publikom.

Na snímke vľavo Lee Skinner (Inter) a vpravo Braxton Huginns (Leiden) — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 20. novembra (TASR) - Basketbalisti Interu Bratislava stratili šancu na postup z A-skupiny Európskeho pohára FIBA. V stredajšom domácom stretnutí prehrali s holandským Leidenom 78:88.

So súťažou sa zverenci trénera Aramisa Nagliča rozlúčia v stredu 27. novembra o 18.00 h pred svojim publikom, ich súperom bude víťaz skupiny portugalská Benfica Lisabon.

Európsky pohár FIBA - A-skupina: Inter Bratislava - ZZ Leiden 78:88 (36:46) zostava a body Inter: Skinner 17, Baťka 13, Funderburk 11, Bulatovič 6, Abrhám 3 (Kozlík 10, Bubalo 7, Körner 5, Alcegaire a Ihring po 3) - Najviac bodov - Leiden: De Jong 23, Williams 18, Persons 17 TH: 19/10 - 20/19, fauly: 22 - 18, trojky: 6 - 7, štvrtiny: 18:20, 18:26, 23:12, 19:30, rozhodovali: Attard (Tal.), Gracin (Chor.). Giovannetti (Tal.), 700 divákov.

Výborný úvod Interu

Inter mal výborný vstup do stretnutia, najskôr vyhrával 7:0 a v 4. minúte dokonca 13:2. Leiden sa však nenechal zaskočiť takýmto nástupom, v priebehu dvoch minút zaznamenal 11 bodov v rade a v šiestej minúte sa za stavu 13:13 začínalo od začiatku.

Na oboch stranách bol väčší počet chýb, no hostia mali lepšiu streleckú mušku. Aj vďaka tomu viedli po prvej časti 20:18. Druhú 10-minútovku začal opäť lepšie Inter, avšak vlastnou nekoncentrovanosťou umožnil súperovi prebrať taktovku nad dianím na palubovke. Hosťujúce duo De Jong a Huggins vybojovalo pre svoj tím stav 46:36 po prvom polčase.

Posledná štvrtina domácim nevyšla

Po prestávke prišiel na ihrisko úplne vymenený Inter - zlepšená defenzíva, väčšia aktivita v útoku a produkcia trojice Baťka, Funderburk a Kozlík. To všetko prinieslo po siedmich minútach obrat v zápase a po dlhom čase aj vedenie "žlto-čiernych". Po troch štvrtinách bol napokon stav 59:58 v prospech domácich.

Leiden však schladil sebavedomie zverencov trénera Aramisa Nagliča, opäť mu začalo v záverečnej časti padať a navyše donútil súpera ku chýbam. Hostia si napokon prinavrátili vedenie na svoju stranu, domáci tak museli s pribúdajúcim časom riskovať. Tlak Interu nemal želaný efekt, keďže k víťaznému obratu už neprišlo.

Hlasy po zápase:

Aramis Naglič, tréner Interu: „My sme prebudili nádej na postup výhrou v Pécsi, ale možno je to aj realita. Leiden ukázal väčšiu individuálnu kvalitu ako my. Riešili lepšie situácie v dôležitých momentoch zápasu ako my. Keď ešte k tomu pridá taká úspešnosť streľby, navyše otvorených striel za tri body, tak je ťažké vyhrať proti kvalitnému súperovi. Súper mal viac skúsenosti s hraním v Európe, nám to chýba. Jasne to bolo vidieť pri individuálnych chybách, ktoré sme robili proti tak atletickým hráčom. Európsky sen sa pre nás skončil, myslím si, že to bola dobrá skúsenosť. Nesklamali sme, odohrali sme kvalitne proti každému tímu."

Marek Kozlík, hráč Interu: „Začali sme perfektne, úvod bol veľmi dobrý v našej réžii. Každopádne, bola to otázka času, kedy Leiden s tým kvalitným tímom vráti do hry. Našimi drobnými chybami, zlými prihrávkami, rôznymi chybami sme takisto prehrali aj v Leidene, tak sme si stratili aj náskok. Do polčasu sme išli s 10-bodovým mankom, čo bola obrovská škoda. Sťahovanie náskoku stálo obrovské množstvo síl, v štvrtej štvrtine opäť prišli chybičky. Snažili sme sa, každý jeden chalan nechal na ihrisku maximum, hold, ale bolo to kvalitné družstvo. Je obrovská škoda, že sa nám to nepodarilo."