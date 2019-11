Nominácie na Grammy ovládla speváčka Lizzo, môže získať osem cien

New York 20. novembra (TASR) - Americká speváčka a rapperka Lizzo získala v stredu osem nominácií na hudobnú cenu Grammy pre rok 2020. Stojí tak na čele poľa nováčikov vrátane popovej rebelantky Billie Eilishovej či hiphopovej senzácie známej pod menom Lil Nas X, uviedla agentúra AFP.

Lizzo (31) debutovala v roku 2013, avšak do povedomia verejnosti sa dostala až tento roku so svojím tretím štúdiovým albumom "Cuz I Love You", ktorý získal nomináciu aj v prestížnej kategórii album roka.

V rovnakej kategórii bol nominovaný aj Eilishovej album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"; celkovo má táto 17-ročná speváčka šesť nominácií. Lil Nas X, vyznačujúci sa ohýbaním rôznych žánrov, má takisto šesť nominácií.

Nováčikovia sa ocitnú v konkurencii superhviezd ako Ariana Grandeová s piatimi nomináciami, Beyoncé so štyrmi nomináciami, H.E.R. s piatimi nomináciami či Taylor Swiftová s troma nomináciami.

Grammy 2020 budú udelené celkovo v 84 kategóriách. Nominácie boli vyberané z viac než 20.000 návrhov, pričom finálne kolo hlasovania bude prebiehať od 9. decembra do 3. januára, dopĺňa agentúra AP. Slávnostný galavečer sa bude konať 26. januára v losangeleskej aréne Staples Center.

Nominácie v hlavných kategóriách:

Album roka: i, i - Bon Iver; Norman Rockwell - Lana Del Rey; Thank U, Next - Ariana Grandeová; When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilishová; Cuz I Love You - Lizzo; I Used To Know Her - HER; 7 - Lil Nas X; Father of the Bride - Vampire Weekend.

Pieseň roka: Always Remember Us This Way - Lady Gaga; Bad Guy - Billie Eilishová; Bring My Flowers Now - Brandi Carlileová; Hard Place - H.E.R.; Lover - Taylor Swiftová; Norman Rockwell - Lana Del Rey; Someone You Loved - Lewis Capaldi; Truth Hurts - Lizzo.

Nahrávka roka: Hey Ma - Bon Iver; Bad Guy - Billie Eilishová; 7 Rings - Ariana Grandeová; Hard Place - H.E.R.; Talk - Khalid; Old Town Road - Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus; Truth Hurts - Lizzo; Sunflower - Post Malone & Swae Lee.

Najlepší nováčik: Black Pumas; Billie Eilishová; Lizzo; Lil Nas X; Maggie Rogersová; Rosalia; Tank and the Bangas; Yola.